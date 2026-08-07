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Basket C, Angels: Alberto Tassani torna a casa

La guardia-ala della classe 2008 sarà protagonista con un doppio impegno: Under 19 Eccellenza e prima squadra in serie C

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
08 agosto 2026 01:14
Basket C, Angels: Alberto Tassani torna a casa - Alberto Tassani
Alberto Tassani
Santarcangelo di Romagna
Sport
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Un felice ritorno a casa per Alberto Tassani, guardia/ala classe 2008, cresciuto nel nostro settore giovanile tra IBR e Angels, dove ha vestito le maglie dell’Under 15 e dell’Under 17 Eccellenza, prima di spiccare il volo verso Cleveland, in Ohio, per vivere un’importante esperienza cestistica.

Un percorso di grande crescita che nel corso della stagione. Per questa stagione Alberto sarà protagonista con un doppio impegno: Under 19 Eccellenza e Prima Squadra in Serie C.

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