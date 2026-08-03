Basket C, Angels: arriva il play Tommaso Alberghini

Nell’ultima stagione ha affrontato una esperienza a Genova, in Serie B Interregionale

La Dulca Santarcangelo è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per la stagione sportiva 2026/27 con Tommaso Alberghini, playmaker classe 2006.

Originario di Modena, Tommaso è cresciuto nel settore giovanile della Benedetto Cento, prima di approdare a Ozzano, dove, sotto la guida di Federico Grandi, si è messo in evidenza con la formazione Under 19 Gold, viaggiando a quasi 10 punti di media e conquistando anche l’esordio in prima squadra in Serie C.

Nell’ultima stagione ha affrontato una nuova esperienza a Genova, in Serie B Interregionale, riuscendo a coniugare al meglio il percorso sportivo con quello universitario.

A Santarcangelo arriva un ragazzo giovane, determinato e ricco di entusiasmo, pronto a mettersi al servizio della squadra.