Basket C playoff, Angels eliminati in gara3 a Fossombrone (60-52)

la sconfitta maturata al termine di una sfida intensa, combattuta e giocata davanti a una splendida cornice di pubblico

I playoff della Dulca Santarcangelo si chiudono a Fermignano. In gara 3 in terra marchigiana è la squadra di casa ad avere la meglio con il punteggio di 60-52, al termine di una sfida intensa, combattuta e giocata davanti a una splendida cornice di pubblico.



Coach Tassinari parte con il quintetto formato da Rivali, Macaru, Amaroli, Frisoni e Saltykov. L’atmosfera si accende fin dalla palla a due: tanto pubblico sugli spalti e grande intensità su entrambi i lati del campo. Il primo quarto scorre in perfetto equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. A trascinare i gialloblù sono Gabriele Rossi e il giovane Mattia Ruggeri, protagonisti di ottime iniziative offensive e precisi anche dall’arco. I primi dieci minuti si chiudono sul 17-18.



Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il livello difensivo, complicando la manovra offensiva dei Clementini. Amaroli e Rivali suonano la carica con due triple pesanti che tengono viva l’energia gialloblù, mentre la bomba finale di Della Chiesa manda le squadre negli spogliatoi sul 29-30.



Al rientro dall’intervallo lungo la gara resta apertissima: continui botta e risposta, ritmi alti e grande equilibrio. A metà terzo quarto gli ospiti provano ad allungare, ma Rossi e Broglia ricuciono immediatamente il gap con una tripla fondamentale. Alla penultima sirena il tabellone dice 43-40.



L’ultimo periodo si apre con l’ennesima tripla di un Amaroli in grande serata. Fossombrone però trova il break decisivo e a metà quarto vola sul +12. La tripla di Saltykov prova a riaccendere le speranze gialloblù, ma i padroni di casa resistono fino alla sirena finale, chiudendo sul 60-52.



Si conclude così il percorso playoff della Dulca Santarcangelo: un cammino di crescita, sacrificio e grande cuore. A questi ragazzi la società dice grazie e li applaude con orgoglio per quanto costruito durante tutta la stagione.

