Basket C, Angels in finale: battuta Osimo (79-54)

Già all'intervallo margine solido per i gialloblu: 44-29. Quattro i giocatrori in doppia cifra

I gialloblù chiudono la serie con Osimo, e staccano un biglietto per le finali di girone. La Dulca parte con il quintetto formato da Rossi, Macaru, Rivali, Ruggeri e Saltykov.

L’avvio è intenso: Santarcangelo entra in campo con grande energia, con un Ilya ispirato fin dalle prime azioni.

A sbloccare il punteggio è Rossi con una tripla, dando il via al primo allungo. Gli Angels arrivano fino al +10, ma Osimo reagisce e riesce a rientrare rapidamente in partita. Nel momento più delicato, è ancora Macaru a fare la differenza con le sue triple, permettendo ai padroni di casa di chiudere il primo quarto avanti 22-14.

Nel secondo periodo il Pala SGR si accende: le tifoserie si fanno sentire e l’atmosfera diventa caldissima. Spinti dal pubblico, gli Angels alzano il ritmo e costruiscono un vantaggio importante. Decisivi un gioco da tre punti di Ronci e le triple di Macaru e Rossi, che ampliano il divario.

Santarcangelo controlla la partita e rientra negli spogliatoi con un margine solido: 44-29.

Al rientro, Osimo prova comunque a non alzare bandiera bianca, affidandosi alle iniziative individuali e cercando di aumentare l’intensità difensiva. Ma l’inerzia della gara è ormai tutta dalla parte dei gialloblù: la circolazione di palla è fluida, le percentuali restano alte e ogni tentativo di rientro viene prontamente respinto.

Rossi continua a prendersi la scena, gestendo i ritmi e punendo ogni minima distrazione, mentre il giovane Ronci dà solidità su entrambi i lati del campo. Il vantaggio si dilata ulteriormente, superando la doppia cifra pesante a metà dell’ultimo quarto.

Nel finale, Osimo trova qualche buona soluzione offensiva, ma è troppo tardi per riaprire davvero la partita. I padroni di casa controllano senza affanni gli ultimi possessi, amministrando il margine fino alla sirena. Finisce 79-54

Una prestazione convincente per i gialloblù, trascinati da un Rossi in serata di grazia e da un Ronci decisivo, che chiudono la gara con autorità e conquistano le finali di girone!

IL TABELLINO

Basket Santarcangelo: Almasi 2, Ronci 20, Rossi 15, Macaru 11, Forino, Rivali 5, Amaroli 3, Frisoni 4, Ruggeri 2, Della Chiesa 2, Broglia 3, Saltykov 12. All. Tassinari

Giovane Robur Osimo: Aloi 6, Bini 6, Carletti 2, Moretti 2, Mori 15, Savelli 2, Redolf 9, Vita Sadi 8, Pagliarecci 2, Pierucci, Giombi 2, Esposito. All. Marini

Parziali: 22-14, 44-29, 53-43, 79-54.