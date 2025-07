Basket C, Angels: Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri in prima squadra

I due giovani classe 2009 saranno impegnati anche nei campionati Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza

La società Dulca Santarcangelo comunica che Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri faranno parte della prima squadra per la stagione 2025/26.

Nicolò Ronci, play di 195 centimetri classe 2009 ha già iniziato il suo percorso in Serie C a marzo della scorsa stagione. Nicolò sarà impegnato anche nel settore giovanile dove affronterà i campionati Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza.

Mattia Ruggeri, ala di 202 centimetri classe 2009, porterà atletismo e dinamicità alla squadra, una bella sfida dopo aver dominato i campionati giovanili di riferimento. Anche Mattia sarà impegnato nei campionati giovanili Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza. Due giovani di grandi prospettive che faranno divertire tutto il Pala SGR. Da parte di tutta la famiglia Angels il benvenuto in prima squadra.