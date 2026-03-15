Basket C, gli Angels piegano Montegranaro (66-53)

Con un ultimo quarto impeccabile, Santarcangelo conquista il successo. Saltykov miglior marcatore del match (15 punti)

I ragazzi di coach Tassinari, con grande cuore, conquistano un match importante contro una preparatissima Montegranaro. All’andata, i gialloblù uscirono sconfitti.

Partono in quintetto Vandi, Ronci, Macaru, Ruggeri e Saltykov, in una gara che fin dai primi possessi si dimostra fisica e combattuta. Le difese sono subito molto aperte e aggressive da entrambe le parti.

Il primo quarto si sviluppa su punteggi bassi, segno di una partita combattuta. Tra i protagonisti dei primi minuti c’è Ronci, che si mette subito in evidenza nel pitturato. Al suo fianco risponde presente anche Saltykov, capace di colpire anche dalla linea dei tre punti. Termina il primo quarto con gli ospiti avanti 15-11

Nel corso della seconda frazione però i gialloblù trovano nuova energia: Macaru accende il pubblico con triple importanti. Nel frattempo, Frisoni infiamma il Pala SGR con una spettacolare schiacciata. Si va negli spogliatoi in perfetta parità: 32-32

Terzo quarto altrettanto aggressivo, che vede le due squadre in bonus a tre minuti dalla fine. Rossi e Frisoni sono ispirati e conducono bene il gioco, portando i gialloblù a chiudere in vantaggio di tre lunghezze (45-48).

Ultimo periodo di fuoco: gli Angels spiccano il volo portandosi a +9 a sei minuti dalla fine con un grande Macaru e Saltykov. In generale, un quarto quarto impeccabile dei ragazzi di coach Tassinari, che conquistano la vittoria davanti a un gremito Pala SGR. Risultato finale 66-53

Tabellino

Basket Santarcangelo - Sutor Montegranaro 66-53

Basket Santarcangelo: Vandi 7, Ronci 11, Macaru 9, Forino ne, Longo ne, Amaroli, Pennisi ne, Frisoni 10, Ruggeri 6, Saltykov 15, Rossi 6, Rivali 2. All. Tassinari

Sutor Montegranaro: Apolloni ne, Foresi 3, Cortese 7, Passarini 2, Bazani 11, Felicioni 13, Abbate 6, Ripani ne, Marulli ne, Torresi ne, Turin 9, Spernanzoni 2. All. Di Chiara

Parziali: 11-15, 32-32, 48-45, 66-53.