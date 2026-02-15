Basket C, Angels sconfitti dal Fossombrone (55-58)

L’ultimo quarto è un testa a testa. Le bombe di Amaroli e Macaru accorciano il punteggio e portano i gialloblù a un soffio dal pareggio

Il tabellone sorride agli ospiti, ma solo per tre punti: Santarcangelo cade 55-58 in una sfida combattuta fino all’ultimo istante. Partita dai ritmi bassi e dai punteggi contenuti, con un primo tempo in cui Fossombrone prende subito il comando. Il primo quarto si chiude sul 15-21, trascinati dal duo Saltykov-Rossi, entrambi a segno con 14 punti, protagonisti della manovra gialloblù.

Nel secondo quarto gli ospiti provano l’allungo: Tamboura e Curic fanno la differenza con 17 e 16 punti, e a metà partita il divario è già vicino ai 20 punti (27-44).

Al rientro dagli spogliatoi, Santarcangelo alza il pressing e costruisce una reazione da manuale: la difesa granitica costringe Fossombrone a segnare appena sei punti nel terzo quarto, riducendo il gap a 42-50.

L’ultimo quarto è un vero testa a testa. Le bombe di Amaroli e Macaru accorciano il punteggio e portano i gialloblù a un soffio dal pareggio. Santarcangelo è in bonus, ma gli ospiti sfruttano al meglio i falli ancora disponibili, spegnendo la possibilità di rimonta e fissando il punteggio sul 55-58.

Prossimo impegno: trasferta sul campo della Pisaurum, sabato 21 febbraio alle 18.

Tabellini

Basket Santarcangelo - MBA Fossombrone: 55-58

Basket Santarcangelo: Saltykov 14, Rossi 14, Macaru 7, Amaroli 6, Vandi 2, Frisoni 2, Ronci 2, Ruggeri 2, Longo, Forino NE, Pennisi NE. All. Tassinari

MBA Fossombrone: Tamboura 17, Curic 16, Arduini 7, Alfieri 5, Fabbri 5, Balisi 2, Pierucci 2, Rinaldi, Vucenovic NE. All. GiordaniI