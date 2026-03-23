Basket C, colpo Titans a Porto Sant'Elpidio (60-61)

Matteo Bomba il game-winner, il sui canestro che vale il 60-61 finale e l’arrivo matematico tra le prime quattro

Da batticuore, ma con vittoria! I Titans replicano quanto avevano subito nel match d’andata di metà dicembre, quando Vallasciani aveva centrato il successo allo scadere al Multieventi. Questa volta a festeggiare sono i ragazzi di coach Rossini, che trovano con Matteo Bomba il game-winner che vale il 60-61 finale e l’arrivo matematico tra le prime quattro.

È una partita condotta quasi sempre dai Titans, questa valevole per la penultima di ritorno di regular season. Come nel primo tempo, quando i nostri comandano con buona autorevolezza, volando sul +12 del 10’ e sullo stesso margine anche all’intervallo (23-35). La difesa funziona in maniera eccellente anche di ritorno dagli spogliatoi, con Porto Sant’Elpidio che riesce comunque a rosicchiare qualche punto di margine e si porta sul 35-44 di fine terzo.

Nel finale è vera rumba. La Pallacanestro Titano resta sui due possessi di margine fino a 3’30” dalla fine, poi Porto Sant’Elpidio segna un libero per il -4 e si scatena Lupetti, che con tre triple consecutive porta i suoi sul +5. Un ribaltamento di fronte scioccante, ma i nostri non mollano un centimetro e reagiscono. Un fantastico Ugolini riavvicina i Titans con un paio di canestri. Sul possesso di Porto Sant’Elpidio con 11” sul cronometro, la pressione difensiva biancazzurra si fa sentire e forza gli avversari alla persa. Sul ribaltamento di fronte, Macina fa viaggiare la palla sotto verso Bomba, che prova un paio di palleggi di avvicinamento al centro, si gira sul fondo e imbuca per l’esultanza di tutta la squadra.

Porto Sant’Elpidio ha solo 3” a disposizione e prova una preghiera che non trova accoglienza. È 60-61, vincono i Titans.

IL TABELLINO

PORTO SANT’ELPIDIO – PALL. TITANO 60-61

PORTO SANT’ELPIDIO: Balilli 4, Torresi 2, Lupetti 20, Fabi 15, Pali ne, Calzetti 2, Pasculli ne, Bruni 7, Trillini ne, Vallasciani 4, Cimini 6, Fuglini ne. All.: Ramini.



TITANO: San Martini ne, Bomba 2, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 5, Fusco 9, Ugolini 21, Amati 9, Dragomanni, Felici 10, Lombardi 5. All.: Rossini.



Parziali: 9-21, 23-35, 35-44.