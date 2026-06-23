Basket C, Dulca: conferma per coach Davide Tassinari

Ricoprirà il ruolo di capo allenatore della prima squadra e dell'Under 19 Eccellenza

La Dulca Santarcangelo è lieta di annunciare la conferma di Davide Tassinari per la stagione 2026/27, durante la quale ricoprirà il ruolo di capo allenatore della prima squadra e dell'Under 19 Eccellenza.

"Per Davide si chiude una stagione straordinaria, culminata con il raggiungimento della finale playoff di serie C - recita il comunicato del club - . Un percorso di grande valore che gli è valso la conferma e una nuova sfida: guidare anche l’Under 19 Eccellenza, contribuendo alla crescita dei migliori prospetti del nostro settore giovanile. A Davide auguriamo buon lavoro per questa nuova stagione ricca di obiettivi e soddisfazioni".

