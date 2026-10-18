Basket C, Dulca Santarcangelo corsaro a Medicina (69-70)

I gialloblù possono festeggiare i primi due punti della stagione grazie al 12–18 degli ultimi dieci minuti

La Dulca Santarcangelo conquista la prima vittoria stagionale nella terza giornata del campionato di Serie C, superando in trasferta la Borsari Medicina per 69–70. Una sfida combattuta, decisa nel finale con il tiro della vittoria dei padroni di casa che non trova il canestro.



Gli Angels chiudono il primo quarto avanti 14–19 e conservano un margine minimo all’intervallo lungo, sul 30–32. Nel terzo periodo Medicina ribalta il punteggio: il parziale di 27–20 porta i padroni di casa sul 57–52 al termine dei primi trenta minuti.



Nell’ultima frazione Santarcangelo recupera lo svantaggio e nel finale mette il naso avanti sul 69–70. Medicina ha ancora il tiro per vincere, ma il tentativo non entra: i gialloblù possono festeggiare i primi due punti della stagione, grazie al 12–18 degli ultimi dieci minuti.



Sul piano realizzativo, a guidare Santarcangelo sono Mattia Ruggeri con 21 punti e Jacopo Aglio con 20, affiancati in doppia cifra da Matteo Bracci, autore di 10 punti. Per Medicina il miglior marcatore è Luca Zambon con 14, seguito da Danilo Errera con 11 e dalla coppia Masrè-Martini a quota 10.



Il prossimo appuntamento è sabato 24 ottobre, alle ore 21: la squadra di coach Davide Tassinari tornerà al Pala SGR per il derby contro San Marino.

IL TABELLINO



BORSARI MEDICINA – DULCA SANTARCANGELO 69–70



Borsari Medicina: Masrè 10, Francesconi 9, Montanari 3, Girardo 3, Zamboni n.e., Cattani 3, Fin n.e., Roncaglia 6, Zambon 14, Martini 10, Serio n.e., Errera 11. Allenatore: Matteo Tasini.



Dulca Santarcangelo: Vandi 0, Rossi 6, Aglio 20, Ruggeri 21, Forino n.e., Rivali 2, Longo 0, Amaroli 3, Pennisi n.e., Frisoni 4, Bracci 10, Ricci 4. Allenatore: Davide Tassinari.

PARZIALI: 14–19, 30–32, 57–52, 69–70.