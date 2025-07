Basket C, Dulca Santarcangelo: il gran ritrono di Giorgio Broglia

Gli Angels piazzano il colpo: l'ala/centro classe 1986 ha scelto Santarcangelo per la stagione 2025/26: qui nel 2010-2011 iniziò la sua carriera

Si torna sempre dove si è stati bene e così Giorgio Broglia dopo 15 anni torna a vestire la maglia gialloblù, la stessa con cui partì la sua incredibile carriera nel 2010/11. Giorgio, pesarese di origine, è conosciuto in tutta la Romagna per le qualità umane della persona e per le grandi doti tecniche, che grazie ai suoi 200 cm gli permettono di giocare sia spalle che fronte a canestro.

Specialista di campionati vinti, inizia la sua carriera a Urbania nel 2008/09 in serie C, per poi passare ai Crabs Rimini in Legadue, poi l’arrivo a Santarcangelo nel 2010/11 dove conquista la storica promozione in DNA, la prima delle tante, conquista un’altra Serie A2 a Ravenna, un’altra ancora a Montegranaro. Tra le altre piazze, Rieti, Recanati, Orzinuovi e Vigevano per poi tornare nel 2018/19 a Rimini con RBR dove vince subito la Serie C Gold, altri due anni di Serie B, poi torna a Pesaro sponda Loreto, dove quest’anno ha conquistato la Serie B nazionale.

"È stato bello ritrovarsi dopo tanti anni, Giorgio Broglia è la persona giusta per affiancare i nostri giovani nel loro percorso di crescita - recita la nota del club - Giorgio ha sposato a tutti gli effetti la famiglia Angels e sarà impegnato non solo in campo con la prima squadra, ma anche nel minibasket e avrà un incarico nella dirigenza gialloblù".