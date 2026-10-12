Basket C, Dulca Santarcangelo ko all'esordio (83-85)

In giornata la presentazione ufficiale delle squadre Angels, dal minibasket al settore giovanile fino alla Serie C in un PalaSGR gremito

Una cornice di pubblico straordinaria ha accompagnato il debutto casalingo della Dulca Santarcangelo nel campionato di Serie C 2026/27. Un Pala SGR praticamente esaurito, colorato di giallo e blu e animato dalla presenza di tantissimi bambini, ragazzi e famiglie del settore giovanile, ha fatto da sfondo alla sfida contro Mo.Ba. Modena, conclusa con il successo degli ospiti per 83-85.

Una sconfitta di misura che lascia inevitabilmente rammarico alla formazione guidata da coach Davide Tassinari, protagonista però di una prestazione convincente, capace di tenere aperta la partita fino agli ultimi istanti contro una formazione arrivata a Santarcangelo forte del successo nella prima giornata.

L'avvio è equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Il primo quarto si chiude sul 18-20 per gli ospiti, prima di una seconda frazione ad alto ritmo offensivo, nella quale Modena riesce ad allungare leggermente, andando all'intervallo lungo avanti 49-47.

Al rientro dagli spogliatoi la partita continua a svilupparsi sul filo dell'equilibrio. Gli Angels restano a contatto, sostenuti dal pubblico di casa, ma Modena riesce a conservare quattro lunghezze di vantaggio al termine del terzo periodo (70-70).

L'ultima frazione è combattuta fino alla sirena. Santarcangelo non smette di cercare il successo, rimane pienamente in partita e si gioca le proprie possibilità fino agli ultimi secondi. A decidere l'incontro è il margine minimo di due punti: 83-85 il risultato finale.

Sul piano individuale spicca la prestazione di Mattia Ruggeri, miglior realizzatore degli Angels con 23 punti, seguito da Gabriele Rossi (16), Jacopo Aglio (13) e Alessandro Vandi (12). Quattro giocatori in doppia cifra a testimonianza di una produzione offensiva distribuita, con la squadra capace di realizzare 83 punti.

Per Modena il miglior marcatore è Andrea Mengozzi con 19 punti, seguito da Nicola Bianchi e Matteo Guardasoni, entrambi a quota 11.

Al di là del risultato, la serata ha rappresentato un momento importante per tutta la società. Il debutto casalingo è arrivato al termine di un pomeriggio dedicato alla presentazione ufficiale delle squadre Angels, dal minibasket al settore giovanile fino alla Serie C.

La presenza sugli spalti di così tanti giovani atleti, accompagnati dalle proprie famiglie, ha reso ancora più evidente il legame tra la prima squadra, il vivaio e la città di Santarcangelo. Un sostegno continuo che ha accompagnato i ragazzi per tutti i quaranta minuti e che rappresenta uno degli aspetti più significativi di questo primo appuntamento stagionale al Pala SGR.

La Dulca Santarcangelo esce dunque dal campo senza i due punti, ma con una prestazione dalla quale ripartire e con la consapevolezza di poter contare su un pubblico presente e partecipe.



TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO – MO.BA. MODENA 83-85



DULCA SANTARCANGELO: Ruggeri M. 23, Rossi G. 16, Aglio J. 13, Vandi A. 12, Amaroli N. 6, Bracci M. 4, Frisoni L. 3, Alberghini T. 2, Tassani A. 2, Pennisi G. 2, Forino G. ne, Ricci L. ne.

Allenatore: Davide Tassinari. Viceallenatore: Matteo Mari.

MO.BA. MODENA: Mengozzi A. 19, Bianchi N. 11, Guardasoni M. 11, Proli G. 9, Lelli G. 9, Ilari L. 9, Iannicelli G. 8, Biasco L. 7, Brevini L. 2, Sabattini L. 0, Gianninoni J. ne.

Allenatore: Coppeta.

PARZIALI: 18-20, 49-47, 70-70, 83-85