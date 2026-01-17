Basket C, Dulca Santarcangelo stende il Taurus Jesi (83-75)
L'allungo decisivo nell'ultimo parziale. Saltykov con 20 punti migliore marcatore della squadra di casa
Dulca Santarcangelo vince davanti al suo pubblico,contro la seconda in classifica Taurus Jesi. Il primo quarto si sviluppa all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo, trovando spesso il canestro dalla lunga distanza.
Al termine dei primi dieci minuti, i gialloblù riescono a prendere un leggero margine, chiudendo il parziale in vantaggio di quattro punti (23-19).
Nel secondo quarto la Dulca prova ad allungare sui marchigiani, toccando il +6 trascinata dalle ottime prestazioni di Amaroli e Frisoni, ben supportati dagli assist del nuovo arrivato Gabriele Rossi. Il vantaggio, però, dura poco: Jesi ristabilisce rapidamente la parità grazie ad un Veron (22 pt.), Pierleoni (14 pt.) e Egbende (13 pt.) in doppia cifra. Si va negli spogliatoi con il punteggio di 39-41
Un terzo quarto caratterizzato da basse percentuali al tiro per entrambe le squadre, con il gioco spesso spezzato dai numerosi falli. Ne nasce un parziale povero di canestri che si chiude in perfetta parità sul 52-52.
L’ultimo periodo si apre nel segno di un ispirato Amaroli, che firma una tripla, seguito dal canestro con fallo di Rossi, dando nuova energia ai ragazzi col cuore gialloblù. Ronci piazza due triple di seguito e a meno cinque minuti dalla fine, Santarcangelo tocca il +10 Con un Ilya Saltykov da 20 punti, termina la partita con il punteggio di 75-83
Prossimo appuntamento sabato 24 gennaio in casa della Pallacanestro Titano
IL TABELLINO
Dulca Santarcangelo - Taurus Jesi 83- 75
DULCA SANTARCANGELO: Vandi 0, Ronci 15, Rossi 9, Macaru 7, Longo 2, Amaroli 11, Frisoni 12, Ruggeri 7, Saltykov 20.
WISPONE TAURUS BK JESI: Pelucchini 0, Veron 22, Buscarini 8, De Angelis 3, Egbende 13, Sgura 3, Pierleoni 14, Zandri 4, Musci 8, Balducci 0.