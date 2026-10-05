Basket C, Dulca travolta all'esordio a S.G Persiceto (95-65)

Nella seconda parte del match l'allungo dei padroni di casa. Tre giocatori gialloblu in doppia cifra: Aglio, Ruggeri e Rossi

Inizia con una sconfitta il campionato di Serie C della DULCA Santarcangelo, superata in trasferta dalla VIS Basket Persiceto per 95-65 nella prima giornata della stagione.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre che si rispondono punto a punto e chiudono il primo quarto in perfetta parità sul 19-19. Nel secondo periodo Persiceto riesce però ad alzare il ritmo e a trovare maggiore continuità offensiva. I padroni di casa segnano 29 punti nel quarto e vanno all’intervallo avanti 48-39.

È al rientro dagli spogliatoi che la partita prende definitivamente la direzione di Persiceto. Santarcangelo fatica a ritrovare la stessa efficacia dei primi venti minuti e alcune disattenzioni vengono puntualmente punite dai padroni di casa. Il parziale di 27-12 del terzo quarto porta il punteggio sul 75-51 e crea un divario difficile da recuperare.

Nell’ultimo periodo la DULCA prova a rimanere dentro la partita, ma Persiceto gestisce il vantaggio costruito e chiude sul 95-65.

Per Santarcangelo sono tre i giocatori in doppia cifra: Jacopo Aglio, miglior realizzatore gialloblù con 17 punti, Mattia Ruggeri con 13 e Gabriele Rossi con 12. A quota 8 Matteo Bracci.

Una prima giornata che lascia indicazioni sulle quali lavorare in vista del prossimo appuntamento, quando la DULCA farà il proprio esordio casalingo al Pala SGR sabato 10 ottobre.

IL TABELLINO

VIS BASKET PERSICETO – DULCA SANTARCANGELO 95-65

VIS Basket Persiceto: Graziani 11, Ravaldi 3, Sarti 2, Almeoni 8, Cappelli 14, Panucci 8, Francia 17, Samoggia 11, Mazza 7, Galvan 0, Rando 11, Bardelli 3. All. Sacchetti.

DULCA Santarcangelo: Vandi 2, Almasi 0, Tassani 0, Rossi 12, Aglio 17, Ruggeri 13, Forino 0, Amaroli 3, Pennisi 4, Frisoni 2, Bracci 8, Alberghini 4. All. Tassinari.

Parziali: 19-19, 29-20, 27-12, 20-14