Basket C, esordio amaro per Dulca: ko in casa contro Osimo (86-99)

Buon avvio, poi il calo: i gialloblù cedono alla distanza contro una squadra rinnovata ma già in sintonia. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca

La prima non sorride alla Dulca Santarcangelo. Buon avvio, poi il calo: i gialloblù cedono alla distanza contro una squadra rinnovata ma già in sintonia. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma anche spunti positivi su cui ripartire.

Un primo parziale di grande intensità, chiuso in vantaggio grazie anche ad un grande Saltykov (27 punti per lui) e a tre giocatori in doppia cifra: Macaru, Gardini e Broglia.

La squadra ospite, rinnovata durante l’estate, ha poi alzato il ritmo, costringendo i gialloblù a rincorrere per il resto del match. Nonostante la reazione finale, i ragazzi di coach Tassinari non sono riusciti a riaprire definitivamente la gara. La stagione è appena iniziata e ci sono tutte le carte in regola per crescere e fare bene.

Ricordiamo che, la partita della seconda giornata contro Jesi è stata spostata per indisponibilità di campo, a domenica 16 Novembre ore 18.00.

Tabellino

Santarcangelo - Osimo 86 - 99

Santarcangelo: Vandi 6; Almasi; Ronci; Macaru 19; Forino 0; Gardini 12; Longo; Amaroli 7; Pennisi 0; Frisoni 4; Broglia 11; Saltykov 27.

Osimo: Aloi 22; Bini 10; Carletti; Zaso; Moretti 9; Mori 5; Savelli 16; Redolf 9; Vita 16; Pagliarecci; Pierucci 12; Giombi.

PARZIALI: 25-24, 42-48, 63-74, 86-99.