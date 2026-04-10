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Basket C, gara1 playoff: Angels corsari a San Marino (56-64)

Sono quasi sempre gli ospiti a restare avanti in un match combattuto. Giovedì prossimo avranno il matchpoint in casa per qualificarsi alla semifinale

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
10 aprile 2026 10:26
Basket C, gara1 playoff: Angels corsari a San Marino (56-64) - Fusco in azione
Fusco in azione
Repubblica San Marino
Sport
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Niente da fare per la Pallacanestro Titano in gara1 dei quarti di finale playoff con Santarcangelo. I clementini passano al Multieventi (56-64) e giovedì prossimo avranno il matchpoint in casa per qualificarsi alla semifinale.

In gara1 sono quasi sempre gli ospiti a restare avanti. Il primo canestro della serie è di Lombardi, poi Saltykov sorpassa col gioco da tre punti e Santarcangelo passa a condurre. Per i biancazzurri è un primo quarto complicato dal punto di vista delle percentuali. Sul canestro all’inizio c’è il classico “tappo” e le difese hanno decisamente la meglio rispetto agli attacchi. Ne viene fuori una partita dura e spigolosa, col punteggio fermo sul 4-7 al 5’ e con la zona degli ospiti a mettere qualche sassolino negli ingranaggi dell’attacco di casa. Santarcangelo prova a scappar via, poi i Titans si rifanno sotto e chiudono il primo periodo sull’11-17.

Nel secondo quarto gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul 14-26 al 14’, poi ecco l’ottima reazione Titans. I ragazzi di casa ritrovano l’attacco, entrano pienamente in partita e vanno alla caccia degli avversari. La seconda parte del periodo è tutta della Pallacanestro Titano, che torna vicina abbastanza in fretta (25-31 al 17’) e chiude il primo tempo sotto solo di un possesso sul 30-33.

La gara è tutta da giocare, con i biancazzurri a sfiorare il sorpasso dopo il ritorno a -1. Al 26’ è di nuovo parità a quota 40 (libero di Ugolini) e ogni possesso vale doppio, con gli Angels che però hanno lo spunto in chiusura di quarto per salire sul 44-51 del 30’. La gara torna a farsi complicata, anche perché Santarcangelo segna un paio di canestri all’inizio dell’ultimo periodo che fissano il punteggio su un 44-55 che rimane immutabile per diversi minuti.

È Ugolini a sbloccare l’attacco dei Titans con una tripla, poi ecco due liberi di Fusco per il -6, ma si va di batti e ribatti e gli Angels tornano a sfiorare la doppia cifra di margine. L’ultimo tentativo di avvicinamento arriva a 2’ dal gong, col gioco da tre punti di Tommaso Felici a firmare il 56-62. Di lì in avanti però l’attacco non riesce a essere produttivo e Santarcangelo porta a casa la vittoria in gara1.

IL TABELLINO

PALL. TITANO - ANGELS SANTARCANGELO 56-64

TITANO: San Martini ne, Bomba 6, Gasperoni ne, Macina 2, Fusco 8, Ugolini 11, Amati 9, Dragomanni, Felici 13, Lombardi 4, Romagnoli 3, Falcioni ne. All.: Rossini.

SANTARCANGELO: Vandi 6, Almasi ne, Ronci 12, Rossi 4, Macaru 10, Forino ne, Rivali 4, Amaroli 2, Pennisi ne, Ruggeri 12, Della Chiesa 2, Saltykov 12. All.: Tassinari.

Parziali: 11-17, 30-33, 44-51.

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