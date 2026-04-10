Basket C, gara1 playoff: Angels corsari a San Marino (56-64)

Sono quasi sempre gli ospiti a restare avanti in un match combattuto. Giovedì prossimo avranno il matchpoint in casa per qualificarsi alla semifinale

Niente da fare per la Pallacanestro Titano in gara1 dei quarti di finale playoff con Santarcangelo. I clementini passano al Multieventi (56-64) e giovedì prossimo avranno il matchpoint in casa per qualificarsi alla semifinale.

In gara1 sono quasi sempre gli ospiti a restare avanti. Il primo canestro della serie è di Lombardi, poi Saltykov sorpassa col gioco da tre punti e Santarcangelo passa a condurre. Per i biancazzurri è un primo quarto complicato dal punto di vista delle percentuali. Sul canestro all’inizio c’è il classico “tappo” e le difese hanno decisamente la meglio rispetto agli attacchi. Ne viene fuori una partita dura e spigolosa, col punteggio fermo sul 4-7 al 5’ e con la zona degli ospiti a mettere qualche sassolino negli ingranaggi dell’attacco di casa. Santarcangelo prova a scappar via, poi i Titans si rifanno sotto e chiudono il primo periodo sull’11-17.

Nel secondo quarto gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul 14-26 al 14’, poi ecco l’ottima reazione Titans. I ragazzi di casa ritrovano l’attacco, entrano pienamente in partita e vanno alla caccia degli avversari. La seconda parte del periodo è tutta della Pallacanestro Titano, che torna vicina abbastanza in fretta (25-31 al 17’) e chiude il primo tempo sotto solo di un possesso sul 30-33.

La gara è tutta da giocare, con i biancazzurri a sfiorare il sorpasso dopo il ritorno a -1. Al 26’ è di nuovo parità a quota 40 (libero di Ugolini) e ogni possesso vale doppio, con gli Angels che però hanno lo spunto in chiusura di quarto per salire sul 44-51 del 30’. La gara torna a farsi complicata, anche perché Santarcangelo segna un paio di canestri all’inizio dell’ultimo periodo che fissano il punteggio su un 44-55 che rimane immutabile per diversi minuti.

È Ugolini a sbloccare l’attacco dei Titans con una tripla, poi ecco due liberi di Fusco per il -6, ma si va di batti e ribatti e gli Angels tornano a sfiorare la doppia cifra di margine. L’ultimo tentativo di avvicinamento arriva a 2’ dal gong, col gioco da tre punti di Tommaso Felici a firmare il 56-62. Di lì in avanti però l’attacco non riesce a essere produttivo e Santarcangelo porta a casa la vittoria in gara1.

IL TABELLINO

PALL. TITANO - ANGELS SANTARCANGELO 56-64



TITANO: San Martini ne, Bomba 6, Gasperoni ne, Macina 2, Fusco 8, Ugolini 11, Amati 9, Dragomanni, Felici 13, Lombardi 4, Romagnoli 3, Falcioni ne. All.: Rossini.



SANTARCANGELO: Vandi 6, Almasi ne, Ronci 12, Rossi 4, Macaru 10, Forino ne, Rivali 4, Amaroli 2, Pennisi ne, Ruggeri 12, Della Chiesa 2, Saltykov 12. All.: Tassinari.



Parziali: 11-17, 30-33, 44-51.