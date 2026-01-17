Basket C Gold, Angels: ecco l'esterno classe '99 Gabriele Rossi

La sua consacrazione arriva proprio a Forlimpopoli, dove per quattro anni ha vestito la casacca dei galletti

Dulca Santarcangelo comunica di aver sottoscritto l’accordo con l’atleta Gabriele Rossi per il resto della stagione 2025/26. Gabriele, esterno classe 1999 originario di Forlì, si è formato nel settore giovanile diviso tra Don Bosco e Tigers, dove debutta in Serie B nella stagione 2015/16.

Nell’estate 2018 si trasferisce a Gaetano Scirea in C Gold, per poi passare nel 2020/21 a LG Castelnovo chiudendo la stagione a oltre 15,5 punti di media. La sua consacrazione arriva proprio a Forlimpopoli, dove per 4 anni ha vestito la casacca dei galletti. Dal 2022/23 è stato protagonista con oltre 11 punti di media a partita, raggiungendo poi la stagione scorsa, l’obbiettivo ambizioso della promozione in B Interregionale.

Un innesto importante in casa Angels, che porterà energia e grande entusiasmo. Gabriele è un combattente che lotta ad ogni possesso, e questo incarna a pieno lo spirito gialloblù.

Rossi vestirà la maglia numero 6, e sarà a disposizione di coach Tassinari già dalla partita di sabato sera contro Taurus Jesi.

La società Basket Santarcangelo desidera ringraziare anche la società Baskèrs Forlimpopoli per la disponibilità nel trasferimento dell’atleta, segno di rispetto e collaborazione tra due importanti realtà del territorio.