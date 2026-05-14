Basket C, hurrà Angels: battuto in gara2 il Fossombrone (69-53)

Prestazione di grande intensità e qualità. Domenica 17 alle ore 18:00 a Fossombrone la decisiva gara 3.

La Dulca scocca le sue frecce migliori, e allunga la serie contro Fossombrone (69-53). Quintetto iniziale formato da Rivali, Macaru, Amaroli, Frisoni e Saltykov.



È subito Ilya Saltykov show al Pala SGR: il numero 20 degli Angels accende il palazzetto con giocate spettacolari e grande intensità. A trascinare i padroni di casa ci pensano anche le ormai “solite” triple di Macaru e Vandi, mentre Broglia domina sotto canestro.

Fossombrone però non si lascia intimidire: dopo un avvio complicato, gli ospiti riescono gradualmente a ricucire lo strappo, restando agganciati alla partita. Il primo quarto si chiude sul 20-17.

L’inizio del secondo periodo è da applausi: ancora Ilya Saltykov protagonista con una schiacciata clamorosa che fa esplodere il Pala SGR. Sull’onda dell’entusiasmo, gli Angels alzano ulteriormente il ritmo grazie alle invenzioni del “Genio” Rivali e alle nuove bombe dall’arco firmate Macaru. Il secondo periodo termina 39-26.

Nel terzo quarto i gialloblù ingranano ancora di più. Le magie di Eugenio Rivali permettono agli Angels di toccare anche il +20, scavando un solco importante nella partita. Fossombrone prova comunque a rientrare, ma una tripla pesantissima di Amaroli spegne l’entusiasmo ospite e ricaccia indietro il tentativo di rimonta. Alla fine del terzo periodo il tabellone dice 55-40.

L’ultimo quarto si apre ancora nel segno di Eugenio Rivali, autenticamente in stato di grazia e semplicemente inarrestabile. Da sottolineare anche la grande prova di Frisoni, protagonista di una partita solidissima, difese granitiche e ottime soluzioni offensive vicino al ferro.



Con il passare dei minuti il divario diventa ormai troppo ampio e Fossombrone è costretta ad arrendersi: gara 2 va ai gialloblù, trascinati da una prestazione di grande intensità e qualità davanti al proprio pubblico. Al Pala SGR finisce 69-53.

Adesso arriva il momento decisivo della serie: appuntamento a domenica 17 Maggio alle ore 18:00 a Fossombrone per la decisiva gara 3.