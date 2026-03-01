Altarimini

Basket C, hurrà Osimo sul parquet dei Titans (59-67)

Il game over definitivo è quello firmato dal canestro di Esposito e dal libero di Vita Sadi, che a 1’ dalla fine vuol dire 58-65

A cura di Stefano Ferri Redazione
01 marzo 2026 18:41
La splendida battaglia del Multieventi finisce con la vittoria della Robur Osimo, che la spunta nel finale su dei Titans combattivi e mai domi. Grandi emozioni nel finale, ma anche all’inizio e a metà, quando le ragazze dell’Under 13 femminile e della categoria Esordienti hanno sfilato accanto alle squadre e sono state premiate. La Federazione Sammarinese Pallacanestro ha voluto donare una medaglia a ogni componente del gruppo. Una squadra, quella guidata da coach Messina e dal vice D’Errico, che funge da pioniere per un movimento femminile in cui crediamo molto.

Il big match è iniziato con la Pallacanestro Titano a spingere forte sull’acceleratore fino all’11-5 del 3’. Poi Osimo, forte di un attacco pericoloso con tanti elementi, reagisce e impatta, riuscendo nel finale di quarto a passare avanti grazie al lavoro del lungo Vita Sadi (17-21 al 10’).

Nel secondo periodo le difese prendono le misure ai rispettivi attacchi e nei Titans si mette in luce Dragomanni, bravo a lavorare in area e a dar manforte alla squadra con le sue giocate. Dall’altra parte la Robur arriva anche a +7 prima del 5-0 in chiusura di quarto firmato Fusco – Bomba (34-36 a metà).

Di ritorno dagli spogliatoi si va ancora a elastico, coi biancazzurri ad avvicinarsi e con i marchigiani a sprintare fino a un vantaggio di due possessi. Macina impatta a quota 47, Fusco (già a 20 a fine terzo) segna i due liberi del sorpasso sul 51-50 al 28’ e l’equilibrio torna a essere la costante di una partita ad alto tasso d’intensità.

Il break che indirizza l’incontro verso Osimo arriva a inizio quarto periodo, con le due triple di Redolf a firmare un 53-60 che resiste fino a 5’ dal gong. Si segna poco e la Robur riesce a gestire il vantaggio, pur se Macina e Lombardi accorciano un paio di volte sul -4. Il game over definitivo è quello firmato dal canestro di Esposito e dal libero di Vita Sadi, che a 1’ dalla fine vuol dire 58-65.

La Pallacanestro Titano tornerà al Multieventi sabato prossimo per l’ottava giornata di ritorno. L’avversario sarà Jesi.

IL TABELLINO

TITANS – OSIMO 59-67

PALL. TITANO – ROBUR OSIMO 59-67

TITANO: San Martini ne, Bomba 2, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 11, Fusco 23, Ugolini 2, Amati 2, Dragomanni 12, Felici 2, Lombardi 5, Falcioni ne. All.: Rossini.

OSIMO: Aloi 3, Bini 12, Moretti, Mori 2, Savelli 6, Redolf 11, Vita Sadi 16, Pagliarecci 3, Pierucci, Giombi ne, Esposito 14, Donzelli ne. All.: Marini.

Parziali: 17-21, 34-36, 51-52.

