Basket C, i Titans cadono a Molinella (75-62)

Biancazzurri a -4 con Fusco al 36', poi i padroni di casa scappano via. Per Fusco 22 punti con 10 rimbalzi

Niente da fare per i Titans nella complicata trasferta di Molinella. I padroni di casa s’impongono 75-62 prendendo un discreto margine di +10 a fine primo tempo e resistendo a un paio di tentativi di ritorno dei nostri ragazzi. A 4’ dalla sirena una tripla di Fusco vale il -4, ma a quel punto Molinella mette insieme un paio di giocate decisive e scappa via definitivamente.

Tra i biancazzurri da segnalare i 22 di Fusco con 10 rimbalzi, i 20 di Rinaldi e gli 11 di Ugolini. 7 rimbalzi per capitan Macina.

La Pallacanestro Titano tornerà in campo sabato prossimo al Multieventi con la Despar 4 Torri Ferrara.

La prima trasferta della stagione comincia con un 6-0 locale al quale risponde il canestro di Fusco. Nel primo quarto i biancazzurri rincorrono e provano costantemente ad accorciare, riuscendoci a fine periodo sul 19-14 dopo essere stati sotto in doppia cifra. Nel secondo quarto l’immediato canestro di Fusco porta il margine a un solo possesso, coi Titans a esprimere un’ottima pallacanestro riuscendo ad arrivare all’aggancio col libero di Renzi per il 24-24. Equilibrio e battaglia, con Molinella a rispondere subito e coi nostri a restare vicini, agganciati per diversi minuti. Gli ultimi 3’ del quarto sono però favorevoli ai padroni di casa, che con sette punti in fila di Marchi e l’ultimo canestro di Tanchella vanno all’intervallo sul 40-30.

Di ritorno dagli spogliatoi il batti e ribatti scuote la partita. A 3’37” dalla fine del terzo Nick Rinaldi firma il -4 (49-45), col colpo di coda di fine periodo che però è ancora una volta di Molinella con un break di 9-0 (58-45). I Titans non si perdono d’animo, reagiscono e buttano in campo ogni goccia d’energia rimasta. Sul +14 per i locali sembra finita, invece nella parte centrale dell’ultimo quarto ecco che si materializza un ulteriore tentativo di rimonta. La tripla di Fusco vale il -4 a 4’18” dal gong (60-56), Marchi e Folesani riportano oltre i tre possessi Molinella ma i Titans tornano comunque sotto a 2’ dalla fine sul 68-62. Le ultime azioni premiano i padroni di casa, che con Carella, Marchi e Tognon chiudono i conti.

IL TABELLINO

MOLIX PALL. MOLINELLA - PALL. TITANO 75-62

MOLINELLA: Tognon 5, Marchi 15, Naldi 8, Tanchella 7, Carella 9, Farabegoli 2, Folesani 10, Ben Salem 11, Betti 5, Costantini 3, Piazzi, Vitali ne. All.: Baiocchi.

TITANO: Renzi 5, Macina 4, Ugolini 11, Fusco 22, Rinaldi 20, San Martini, Dragomanni, Capelli, Benzi ne, Falcioni ne. All.: Amadori.

Parziali: 19-14, 40-30, 58-45