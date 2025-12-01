Basket C, impresa Titans a Jesi (62-68)

Nella tana della seconda forza del girone, che fin qui aveva perso solo con l’imbattuta Osimo, i biancazzurri hanno giocato un secondo tempo di grande spessore

Splendida vittoria dei Titans a Jesi. Nella tana della seconda forza del girone, che fin qui aveva perso solo con l’imbattuta Osimo, i biancazzurri hanno giocato un secondo tempo di grande spessore, difendendo alla grande e rimontando fino a spuntarla nelle battute conclusive.

Un successo frutto della grande determinazione messa in campo e dalle prestazioni di tanti protagonisti che, a turno, hanno contribuito al successo della squadra. Nel tabellino conclusivo, vanno segnalati i 50 punti complessivi per il trio Ugolini (19), Amati (16) e Fusco (15).

E dire che non era iniziata affatto bene, con la Taurus a volare su un eloquente 23-11 di fine primo periodo. L’attacco di casa trova il modo di bucare efficacemente la retroguardia biancazzurra, col vantaggio in doppia cifra che rimane tale, e identico, anche all’intervallo (41-29). È una partita oggettivamente molto fisica, dura e con tanta energia messa in campo, quella del PalaTriccoli.

Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco Titans sale di giri e comincia a comandare. La forbice tra le due squadre si fa sempre più piccola, coi nostri a segnare 23 punti in 10’ e a ridurre lo svantaggio fino al -4 del 30’ (56-52). Nel quarto parziale si segna ancora meno ed è la difesa biancazzurra, in particolar modo, a non concedere veramente nulla a Jesi. Dopo i 15 del terzo quarto, la Taurus ne segna appena 6 negli ultimi 10’ e grande merito va alla prestazione di tutti i Titans. Il tabellone fatica a muoversi, ma la Pallacanestro Titano adesso è molto vicina. A 4’ dal gong Jesi è avanti 57-55, poi ecco lo spunto decisivo dei nostri ragazzi, lo sprint che vale sorpasso e piccolo break utile a tagliare il traguardo vincitori.

Finisce 62-68, grande vittoria Titans

IL TABELLINO

TAURUS JESI – PALL. TITANO 62-68

JESI: Pelucchini ne, Veron 24, Buscarini 8, Engbele 4, Sgura 3, Pierleoni 5, Zandri 8, Musci 10, Balducci, Vita Sadi ne. All.: Surico.

TITANO: San Martini ne, Bomba 5, Romagnoli ne, Falcioni ne, Macina, Fusco 15, Ugolini 19, Amati 16, Dragomanni 1, Felici 8, Lombardi 4. All.: Rossini.



Parziali: 23-11, 41-29, 56-52.