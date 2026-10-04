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Basket C, Piacenza passa sulla sirena. Titans ko (80-82)

Il finale, 80-82, racconta di una partita spettacolare e avvincente, con tanti saliscendi e con un epilogo che sorride agli ospiti

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
04 ottobre 2026 15:19
Basket C, Piacenza passa sulla sirena. Titans ko (80-82) - Macina in azione
Macina in azione
Repubblica San Marino
Sport
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Solo 40 minuti di gioco ma già un universo dentro. Succede di tutto al debutto in campionato tra Pallacanestro Titano e Italia Chef Piacenza, con gli ospiti a spuntarla al Multieventi sulla sirena dopo un’incredibile rimonta dei biancazzurri. Il finale, 80-82, racconta di una partita spettacolare e avvincente, con tanti saliscendi e con un epilogo che sorride agli ospiti.

La cronaca

Inizio col botto, con le triple di capitan Macina e Nick Rinaldi a lanciare i Titans in vantaggio. Sulla bomba di Ugolini è 20-10 dopo 6’, ma Piacenza reagisce subito perché è squadra di grande qualità che può puntare ai quartieri altissimi della classifica. Galli accorcia, piovono triple anche da parte degli ospiti e il libero di Marco Bona firma il 25-26 di fine primo. Fuochi d’artificio dalla lunga distanza, con sei triple da una parte e sei dall’altra nel solo primo quarto.

Nel secondo parziale Lombardi lancia Piacenza sul 25-30, ma Rinaldi, Macina e Benzi riportano avanti i nostri. La Pallacanestro Titano riprende a fare gara di testa, comanda sul 36-32 al 14’ e tiene duro sui nuovi tentativi di aggancio degli avversari. Bene Dragomanni, produttivo nella parte finale di quarto con Rinaldi in panchina per problemi di falli. Si va all’intervallo sul 45-42.

Di ritorno dagli spogliatoi è soprattutto Guaccio, sempre assieme a Bona, a permettere a Piacenza di sorpassare. Le difese mostrano un’efficacia diversa rispetto al primo tempo e per qualche minuto si segna molto poco, poi gli attacchi riprendono confidenza e riparte la rumba. Gara intensa, giocata sul filo dei possessi, con Piacenza avanti 47-50 al 26’ e i Titans a tenere duro per chiudere al 30’ sul 59-60.

A inizio quarto periodo i ragazzi di coach Amadori impattano un paio di volte, con Fusco a segnare il 64-64 a 5’37” dal gong, poi ecco il break piacentino con Guaccio e Bona vere e proprie spine nel fianco per la difesa. Si entra negli ultimi 2’ sul 66-78 e sembra oggettivamente finita, ma il cuore Titans c’è e batte forte. Fusco segna due liberi e Macina mette la tripla del 71-78 a -50”, ma ci sono ancora tre possessi di margine e la rimonta pare utopia. Accade tutto negli ultimi secondi. Ugolini piazza la bomba del -4 a 13” dalla fine, Bona mette due liberi ed è 74-80.

Sulla rimessa in attacco Fusco piazza la tripla a -5”, i Titans rubano palla subito dopo e lo stesso Fusco subisce fallo sul tiro da tre. I liberi entrano tutti e sul tabellone del Multieventi compare un incredibile 80-80. Nel concitato finale, però, Piacenza fa viaggiare la palla e sigla allo scadere il canestro della vittoria con Bona. Finisce 80-82

IL TABELLINO

PALL. TITANO – ITALIA CHEF PIACENZA 80-82

TITANO: Renzi 3, Macina 15, Ugolini 14, Fusco 16, Rinaldi 18, San Martini 2, Benzi 5, Dragomanni 7, Capelli ne, Falcioni ne. All.: Amadori.

PIACENZA: Pescatori 7, Bona 28, Rigoni 3, Galli 12, Bassani 11, Fumi 3, Lombardi 4, Guaccio 14, Livelli ne, Camara ne, Oukara ne. All.: Maioli. Parziali: 25-26, 45-42, 59-60.

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