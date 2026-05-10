Basket C, playoff: Angels ko in gara1 a Fossombrone (79-56)
i padroni di casa allungano già nel primo quarto. Appuntamento per il ritorno mercoledì 13 alle ore 21.00 al Pala SGR
Gara 1 va a Fossombrone: Angels ko, ora serve il Pala SGR delle grandi occasioni
Parte in salita la serie per gli Angels, che in Gara 1 cedono sul campo di Fossombrone dopo una serata complicata fin dai primi minuti. I ragazzi di coach Tassinari approcciano male la sfida e i padroni di casa ne approfittano immediatamente: Pagliaro e Curic firmano il primo allungo che vale il 26-13.
Santarcangelo prova a rientrare con le iniziative di Ronci e Saltykov, ma Fossombrone trova continuità offensiva anche dalla panchina e i gialloblù non riescono ad arginare l’emorragia difensiva. Alla pausa lunga il tabellone dice 47-31 per i marchigiani.
Al rientro dagli spogliatoi gli Angels mostrano una reazione: Saltykov e Macaru guidano il tentativo di rimonta riportando Santarcangelo fino al -12. Fossombrone, però, non si scompone e continua a colpire con il tandem Pagliaro-Fabbri, mantenendo saldo il controllo del match sul 64-49 al 30’.
L’ultimo quarto vive di fatto solo nei primi cinque minuti: ai canestri degli Angels risponde puntualmente Fossombrone, che respinge ogni tentativo di riaprire la partita. A metà periodo il divario torna sopra i venti punti e Santarcangelo inizia inevitabilmente a pensare a Gara 2, appuntamento decisivo per allungare la serie e riportarla nuovamente a Fossombrone.
Ora servirà una risposta immediata, ma soprattutto un Pala SGR caldo e pieno per spingere gli Angels verso il pareggio nella serie.
Appuntamento mercoledì 13 maggio alle ore 21.00 al Pala SGR.
Il tabellino
Fossombrone Curic 16, Pierucci 6, Pagliaro 19, Rosatti 8, Vucenovic 2, Arduini 11, Rinaldi 1, Tamboura 8, Fabbri 8, Zanobi, Capodagli, Balisi.
Santarcangelo Ronci 10, Rossi 4, Macaru 8, Forino, Rivali 10, Longo, Amaroli, Frisoni, Della Chiesa, Broglia 2, Saltykov 20, Ruggeri 4. All. Tassinari.