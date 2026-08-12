Basket C, Renzi e Guida in canotta Titans

Sono entrambi della classe 2004. Renzi ha militato nei Dolphins, Guida torna a vestire la maglia dei Titans dopo la parentesi di un anno fa al Basket 2000 in Dr2



Il roster della Pallacanestro Titano si arricchisce con due classe 2004 che nel corso degli anni sono stati protagonisti nelle varie selezioni giovanili sammarinesi. Si tratta di Alessandro Renzi, l’anno scorso in maglia Dolphins Riccione in Dr1, e Francesco Guida, che torna a vestire la maglia dei Titans dopo la parentesi di un anno fa al Basket 2000 in Dr2.



RENZI



Oggi il club dà il benvenuto in casacca Titans ad Alessandro Renzi, classe 2004, esterno proveniente dai Dolphins Riccione. Alessandro è gi stato protagonista con le Nazionali sammarinesi delle varie età, ma anche per il suo percorso di costante crescita tra le giovanili ad alti livelli e la Dr1 con Riccione. Ale saprà garantire brio e fantasia e noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera.



Benvenuto Alessandro. Sei un nazionale sammarinese e conosci bene l’ambiente, ma è la prima volta con la Pallacanestro Titano. Quali sono le sensazioni?

“Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso con la Pallacanestro Titano. Conosco bene l’ambiente della nazionale avendo già disputato alcune partite durante il periodo Covid, ma nulla a che vedere con l’inizio di un campionato da affrontare in toto. Ho avuto la possibilità di fare un mese di allenamenti con molti giocatori che hanno fatto parte della squadra in vista degli Europei e so di certo che la motivazione è tanta. Mi auguro di poter essere all’altezza e di potermi integrare ancora meglio con tutti per affrontare al meglio la sfida”.



Cosa pensi della prossima stagione? Cosa vuoi dire ai tifosi?

“Mi aspetto un campionato competitivo e ogni partita andrà affrontata con grande intensità. A partire dagli allenamenti dobbiamo concentrarci per essere pronti a ciò che ci aspetterà sul parquet. Ai tifosi voglio solo dire di darci la carica per affrontare anche le partite più dure. Il fattore campo è importantissimo per un giocatore e il calore pubblico ancora di più. Forza Titani!!!”



GUIDA



Francesco Guida è un prodotto del settore giovanile sammarinese che conosciamo bene anche per il percorso con le varie Nazionali giovanili. Francy, play classe 2004, porta vitalità e brillantezza nella gestione della palla, ma anche accelerazioni e talento. L’anno scorso è stato protagonista in Dr2 col Basket 2000, quest’anno torna a vestire la maglia dei Titans. Bentornato!



Buongiorno Francesco e bentornato. Quali sensazioni ci sono in questo momento?

“Per me è un ritorno/inizio. Nell’occasione precedente, due anni fa, non sono riuscito a portare avanti l’annata per motivi di studio e incastri con l’università. Le sensazioni per questa stagione sono positive. Sono molto carico e motivato, pronto per partire con questa avventura al 100%”



Ti chiedo cosa pensi del prossimo campionato e quali pensi possano essere gli obbiettivi, personali e di squadra…

“Il raggruppamento emiliano-romagnolo è una novità e non conosciamo bene tutte le squadre, ma sicuramente si tratta di un girone di livello alto. Vedremo col passare delle partite. La voglia, per quanto riguarda la squadra, è quella di poter giocare un campionato secondo le nostre aspettative, di buon livello. Dal punto di vista personale, spero di poter dare una mano alla squadra e farò di tutto per questo”.

Francesco Guida



