Basket C, Santarcangelo senza scampo a Montegranaro (75-61)
Il 26-11 del primo periodo e il successivo 18-9 raccontano un avvio complicato per gli Angels, che faticano a trovare ritmo offensivo
Vince con merito la Sutor Montegranaro. Il 26-11 del primo periodo e il successivo 18-9 raccontano un avvio complicato per gli Angels, che faticano a trovare ritmo offensivo, mentre Montegranaro colpisce con continuità, guidata dai 19 punti di Turin e dai 16 di Cortese.
I ragazzi di coach Tassinari entrano in partita solo dopo l’intervallo lungo: nel terzo quarto infatti, arriva la reazione, con un parziale di 24-16 che riporta la squadra fino al -11. In questa fase si accendono Ronci (10 punti), Broglia (10 punti) e Frisoni (9 punti). Nell’ultimo periodo però, Montegranaro resta lucida, amministrando il vantaggio.
I gialloblù provano ancora a rientrare, ma i locali, trascinati anche dagli 8 punti a testa di Bazani, Felicioni ed Edraoui, mantengono il controllo dei ritmi, rispondendo colpo su colpo e chiudendo la sfida sul 76-61.
Per Santarcangelo resta il rammarico per un primo tempo troppo timido, che ha reso molto più complicato il tentativo di rimonta. Servirà un atteggiamento diverso già dal prossimo impegno, sabato 13 Dicembre al Pala SGR contro Urbania, per tornare a muovere la classifica.
IL TABELLINO
Sutor Montegranaro - Basket Santarcangelo 76-61
Sutor Montegranaro: Apolloni ne, Foresi 2, Cortese 16, Passarini 9, Bazani 8, Felicioni 8, Abbate, Ripani, Edraoui 8, Torresi ne, Turin 19, Spernanzoni 6. All. Di Chiara
Basket Santarcangelo: Vandi 3, Almasi ne, Ronci 10, Macaru 8, Forino 3, Longo ne, Amaroli 6, Pennisi ne, Frisoni 9, Broglia 10, Saltykov 8, Rivali 4. All. Tassinari
Parziali: 26-11, 18-9, 16-24, 16-17.