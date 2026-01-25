Basket C, Titans a valanga nel derby: Angels KO (97-70)

Macina e compagni hanno giocato il match in maniera brillante e continua, con un attacco spettacolare e una difesa sempre tosta

È una vittoria di splendente bellezza quella dei Titans nel derby con gli Angels. Il 97-70 impresso sul tabellone del Multieventi al 40’ racconta di un match che Macina e compagni hanno giocato in maniera brillante e continua, con un attacco spettacolare e una difesa sempre tosta. Dopo il +2 dell’intervallo, i biancazzurri scappano via nel corso della ripresa e chiudono in scioltezza. Nel tabellino conclusivo, spiccano i 24 di Felici e i 22 di Fusco, con Ugolini (15) e Amati (10) a seguirli in doppia cifra.

LA CRONACA. Il primo canestro è degli Angels e porta la firma di Ruggeri, ma l’avvio è da batti e ribatti, senza che una delle due squadre riesca a imporsi in maniera particolarmente significativa. Santarcangelo è avanti fino al 6-8, poi un canestro con aggiuntivo di Felici e la tripla di Fusco ribaltano tutto. In chiusura di periodo anche Ugolini mette punti importanti e i Titans provano il primo strappo sul 19-12.

Nel secondo periodo le percentuali si alzano e si comincia a segnare davvero tanto, con i biancazzurri ad appoggiarsi a Ugolini e Fusco e gli ospiti ad accorciare progressivamente con le triple di Macaru. Due folate di Romagnoli mettono benzina nel motore dei Titans, che sulle ali dell’entusiasmo volano sul 36-24. Macaru accorcia con un’altra tripla e, subito dopo, Saltykov deve uscire per infortunio. Santarcangelo però non smette di segnare da fuori, con Amaroli e Frisoni a unirsi al coro, e così, sulla doppietta di Ronci dalla lunetta, all’intervallo è 44-42.

Tutto da giocare, com’è normale che sia. Nel terzo quarto la Pallacanestro Titano è molto brava a sfruttare Felici e Fusco e cerca un nuovo break. Dall’altra parte un ottimo Longo segna sei punti consecutivi, ma Romagnoli risponde e al 30’ è 70-60.

La partita si spezza definitivamente in due in apertura di quarto periodo. Il canestro di Ronci significa -8, poi però i Titans dilagano con un parziale di 14-0. Segnano ancora Felici e Fusco, mentre Bomba e Amati la mettono da tre. A 5’ dal gong è 84-62 ed è obbiettivamente andata, con gli ultimi minuti che servono solo a fissare il finale sul 97-70.

Una grandissima prova da parte dei Titans, che ribaltano la differenza canestri rispetto all’andata e si caricano di energia in vista delle prossime partite.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – ANGELS SANTARCANGELO 97-70

TITANO: San Martini 2, Bomba 6, Romagnoli 8, Gasperoni, Macina 3, Fusco 22, Ugolini 15, Amati 10, Dragomanni ne, Felici 24, Lombardi 7, Falcioni. All.: Rossini.

SANTARCANGELO: Rossi 9, Almasi, Ronci 14, Macaru 10, Forino, Rivali ne, Longo 6, Amaroli 5, Pennisi, Frisoni 14, Ruggeri 10, Saltykov 2. All.: Tassinari.

Parziali: 19-12, 44-42, 70-60.