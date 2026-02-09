Basket C, Titans: ad Urbania quarta vittoria di fila (55-63)

Un match condotto in maniera autorevole e che ha messo in mostra una squadra concreta e brava a interpretare i differenti momenti del match

La Pallacanestro Titano conquista la quarta vittoria consecutiva grazie al +8 ottenuto a Urbania. Un match condotto in maniera autorevole e che ha messo in mostra una squadra concreta e brava a interpretare i differenti momenti del match. Come all’inizio, con gli attacchi sugli scudi e un 20-26 che è frutto di un continuo batti e ribatti e di buone percentuali, anche dalla lunga distanza.

Poi le difese, com’è naturale che sia, prendono le misure agli attacchi. Si segna poco nel secondo quarto, ma i Titans restano comunque avanti (24-30 al 15’) riuscendo anche a fronteggiare bene la zona dei padroni di casa. All’intervallo i nostri rimangono sul +6 ed è ovviamente ancora tutto in ballo.

Nella ripresa Urbania prova con la press e poi la zona, coi Titans che in qualche caso faticano ma senza perdere mai il controllo. Ugolini segna punti importanti e la squadra resta avanti, pur se i padroni di casa accorciano proprio in chiusura di quarto fino al -3.

Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano, che domenica prossima sarà a Falconara per la sesta di ritorno.

IL TABELLINO

PALL. URBANIA – PALL. TITANO 55-63



URBANIA: Lulaj 5, Gulini ne, Vanni ne, Marini 1, Sambuchi, Santinelli 6, Pocius 16, Bantsevich 12, Dziho, Campana 8, Zolfanelli 7, Paparella. All.: Donati.



TITANO: San Martini ne, Bomba, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 8, Fusco 14, Ugolini 13, Amati 13, Dragomanni 3, Felici 6, Lombardi 6, Falcioni ne. All.: Rossini



Parziali: 20-26, 31-37, 41-44.