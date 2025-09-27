Basket C, Titans al via tra sette giorni. Coach Rossini: 'Puntiamo in alto"

Si comincia domenica 5 ottobre a Fossombrone. "Cercheremo di avere un gioco fluido e veloce, in modo tale da non pensare solo a eseguire. Dobbiamo riuscire a prendere decisioni rapide e azzeccate. E poi in difesa dobbiamo far valere la nostra stazza"

Pronti a ripartire. I Titans si stanno preparando e contano i giorni al via ufficiale del campionato 2025-2026. Si comincia domenica 5 ottobre a Fossombrone, intanto facciamo il punto con coach Stefano Rossini.

Coach, come sta andando la preparazione?

“Sono soddisfatto. Stiamo lavorando tanto e c’è un buon clima. È il momento giusto per stare insieme e creare il miglior amalgama possibile. Abbiamo giocato un’amichevole con Riccione (successo casalingo) e poi un’altra con Santarcangelo in cui ho visto buone cose, con giusto ritmo e intensità (vittoria in trasferta al PalaSgr)”

Parliamo dei nuovi. Ti chiedo innanzitutto di Pietro Ugolini, che a San Marino conosciamo bene…

“Un giocatore di categoria superiore e una pedina per noi molto importante. È qui per essere protagonista e lo sarà”

Tommaso Lombardi

“Si è subito integrato benissimo. È un ragazzo molto intelligente e capisce il contesto che ha intorno. Nel corso delle settimane e delle partite dovrà affinare anche la capacità di prendersi ancora più responsabilità individuali, oltre all’ottimo lavoro che fa per tanti altri aspetti del gioco. In ogni caso, sta andando molto bene”

Nicolò Dragomanni

“Mi ha fornito buone impressioni, ha capito subito le mie richieste. Arriva da un settore giovanile molto formativo come quello di Pesaro e sa cosa fare in campo. È chiaro che si tratta di un giocatore giovane, un classe 2006, con tutte le caratteristiche del caso”

Samuele Romagnoli

“Samuele è un playmaker alla prima esperienza da senior. Dovrà abituarsi a gestire i tempi del gioco, ma è un elemento di valore”

Leonardo Amati

“Viene dall’esperienza di Falconara. Ha grosse potenzialità. È un buon atleta, un realizzatore. Quando entra in fiducia è un bel rebus da risolvere per le difese avversarie”

Poi i giovani Titans che avranno a che fare anche col campionato Under 19 Gold…

“Per Federico San Martini è un ritorno e siamo molto contenti che sia con noi. Ha dato subito buoni segnali e ci sta facendo vedere buone cose. Si tratta di un 2008 e ci vuole tempo, ma è un ragazzo che vale. Poi Thomas Gasperoni, nato nel 2007, che dà sempre intensità ed energia ogni volta che scende in campo. Nella prima parte della preparazione sono stati con noi anche Pagliarani, Nanni e Falcioni e potremmo ritrovarli presto. Il dialogo con la squadra Under 19 è vivo e aperto”

Come vorresti che giocasse la tua squadra?

“Noi cercheremo di avere un gioco fluido e veloce, in modo tale da non pensare solo a eseguire. Dobbiamo riuscire a prendere decisioni rapide e azzeccate. E poi, chiaramente, in difesa dobbiamo far valere la nostra stazza”

Secondo te, qual è il livello del girone 2025-2026?

“Non ci dovrebbe essere l’ammazzacampionato un po’ come Forlimpopoli l’anno scorso, ma credo che il livello medio si sia alzato. Vedo tante buone squadre come Fossombrone, Urbania, Montegranaro, Osimo, Santarcangelo, Porto Sant’Elpidio, Jesi. Il livello è buono e ogni turno proporrà un test di tutto rispetto. Ogni partita sarà da prendere con le molle".

Dove vogliono arrivare i Titans?

“Abbiamo costruito un buon roster e vogliamo fare un buon campionato. Una stagione di alto livello, non anonima. Vorremmo stare in alto, poi chiaramente l’ultima parola spetta al campo".