Basket C, Titans: confermati Dragomanni e Bomba

Ritorna in biancazzurro Vittorio Lorenzi

La Pallacanestro Titano comunica ufficialmente le conferme di Nicolò Dragomanni e Matteo Bomba, così come il ritorno in biancazzurro di Vittorio Lorenzi.

La rosa della squadra al momento: Macina, Benzi, Ugolini, Renzi, Guida, Amati, San Martini, Bomba, Dragomanni, Lorenzi.

Nei prossimi giorni comunicheremo gli ultimi giocatori che completeranno il roster.

BOMBA

Matteo Bomba è un giocatore di qualità e tecnica che continuerà il suo percorso in biancazzurro anche nell’annata 2026/2027. Per lui è il terzo anno nel gruppo e i titans sono felici di continuare insieme.

Matteo, cosa pensi di questa annata? Quali sono le aspettative?

"Sarà sicuramente un anno impegnativo. Oltre ai cambi nello staff tecnico, abbiamo anche diversi giocatori nuovi in squadra e bisognerà lavorare sin da subito per trovare la chimica giusta. Credo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni durante tutta la stagione”

Cosa pensi del ritorno nel girone emiliano – romagnolo? Vedi già qualche favorita?

“Il girone emiliano – romagnolo ha un livello fisico e tecnico notevole, difficile dire una favorita ora. Quest’anno ci scontreremo con tanti giocatori che hanno avuto esperienze anche in categorie superiori, quindi sarà sicuramente stimolante, ma allo stesso tempo sarà un bel banco di prova per tutti, dai giocatori più esperti a quelli più giovani. Sarà fondamentale poi anche il supporto e il calore dei nostri tifosi per avere quella spinta in più soprattutto in casa”

DRAGOMANNI

Giovane, ma con vero e importante impatto in Serie C. Nicolò Dragomanni ha già mostrato cosa sa fare in maglia Pallacanestro Titano ed è confermato anche per il 2026/2027.

Classe 2006, prodotto del settore giovanile della VL Pesaro, prima di arrivare a San Marino è stato impegnato in Under 19 Eccellenza e, a livello senior, con il Real Pesaro.

Il suo lavoro in mezzo all’area sarà utilissimo ai nuovi Titans e noi non vediamo l’ora di ritrovarlo in campo. Ancora con i Titans

Ciao Nicolò, che sensazioni ci sono per questa conferma?

“Le sensazioni ovviamente sono positive, dato che abbiamo aggiunto nuovi volti in squadra e nella dirigenza. Questo ci può solo dare nuove motivazioni per divertirci e dare il massimo”

Quali sono gli obbiettivi personali e di squadra per il prossimo campionato?

“Gli obbiettivi personali saranno quelli di dare sempre il massimo a sostegno della squadra e cercare di aiutare anche nei momenti più difficili. A livello collettivo cercheremo di fare bene in questo nuovo girone emiliano-romagnolo, magari continuando proprio dal lavoro che abbiamo lasciato l’anno scorso”

LORENZI

Oggi ufficializziamo il ritorno di un giocatore c+ e riabbracciamo con piacere per questa stagione 2026/2027. È Vittorio Lorenzi, chei Titans ritrovano e riabbracciano con piacere per questa

stagione 2026/2027.

Vittorio, cosa pensi di questa nuova annata che sta per partire?

“Penso che sarà una stagione tosta in un campionato difficile, ma penso anche che siamo un gran bel gruppo e se troviamo la quadra giusta possiamo fare grandi cose”.

Quali sono gli obbiettivi per il prossimo campionato nel nuovo girone?

“A livello personale l’obbiettivo per la stagione è quello di tornare in campo il prima possibile dall’infortunio al tendine d’Achille e dare una mano ai ragazzi in ogni modo”