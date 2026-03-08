Basket C, Titans corsari a Jesi (83-81), playoff al sicuro

C’è il +4 sulle immediate inseguitrici per mantenere l’attuale quarto posto, che darebbe il vantaggio del fattore campo nel primo turno

È una vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dalla Pallacanestro Titano in casa con Jesi. A tre turni dal termine della regular season, coi Titans a riposare alla prossima e poi a far visita a Porto Sant’Elpidio e Pisaurum, i playoff sono matematici e c’è il +4 sulle immediate inseguitrici per mantenere l’attuale quarto posto, che darebbe il vantaggio del fattore campo nel primo turno.

La gran battaglia del Multieventi con Jesi premia i biancazzurri, bravi a venir fuori nel finale e a mettere insieme le giocate decisive nei momenti più importanti. L’avvio è nel segno dell’energia e dell’intensità, con le due squadre a scambiarsi canestri senza sosta. Dopo 3’30” è già 10-10, con Titans e Taurus a sorpassarsi di frequente e con Ugolini a infilare il 19-16 del 6’ in palleggio, arresto e tiro da centro area. Si segna tanto e lo spettacolo è di livello. La tripla di Fusco, il contropiede di Macina e il canestro da sotto di Dragomanni dopo rimbalzo d’attacco lanciano i nostri sul 26-19, col vantaggio che si riduce solo di una lunghezza a fine primo (31-25).

Nel secondo periodo le due difese prendono le misure degli attacchi. Jesi mette insieme un break di 8-0 e sorpassa, poi la gara torna quella dell’avvio, con l’equilibrio come tratto distintivo. Nel finale di quarto la Pallacanestro Titano ritrova efficacia in attacco e torna a fare gara di testa in maniera più continua, con Macina a firmare il 41-37 del 18’ e gli ospiti ad accorciare fino al 46-44 dell’intervallo con una tripla proprio sul suono della sirena.

Di ritorno dagli spogliatoi i Titans provano a fuggire via e un paio di volte si trovano anche sul +6, ma Jesi accorcia sempre. Dal 61-57 del 27’, in particolare, il finale di quarto è tutto della Taurus, che piazza un break di 8-0 e si presenta allo showdown conclusivo sul +4 (61-65).

In dirittura d’arrivo è lotta su ogni possesso. Ugolini sorpassa con la tripla del 69-67 al 33’, Jesi pareggia subito e si rimane parecchio sul 69 pari. Macina sblocca l’attacco con una tripla e il gioco da tre punti di Ugolini vale l’allungo. Si viaggia tra uno e due possessi di vantaggio fino alla fine. L’azione decisiva è quella, sul +3, che si chiude coi due liberi di Felici dopo rimbalzo d’attacco. Mancano 10 secondi e l’83-78 è la firma sul match. Jesi segna allo scadere da tre, ma ormai non c’è più tempo. È vittoria Titans.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – TAURUS JESI 83-81



TITANO: Falcioni ne, Bomba 3, Romagnoli 6, Macina 14, Fusco 15, Ugolini 8, Amati 9, Dragomanni 6, Felici 15, Lombardi 7. All.: Rossini.



JESI: Pelucchini ne, Veron 14, Buscarini 2, Engbele 2, Sgura 2, Pierleoni 13, Zandri 15, Musci ne, Balducci 14, Valente 8, Vita Sadi 4, Maralossou Dabagdata 7. All.: Lombardelli.



Parziali: 31-25, 46-44, 61-65