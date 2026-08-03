Basket C, Titans: è Nicola Pasquini il vice coach

Ha vissuto diverse esperienze in panchina, nel settore giovanile di San Lazzaro e poi recentemente nello staff della prima squadra Tiberius in Dr1







L’assistant coach di Michele Amadori per il prossimo campionato di C 2026/2027 sarà Nicola Pasquini.



Pasquini ha vissuto diverse esperienze in panchina, nel settore giovanile di San Lazzaro e poi recentemente nello staff della prima squadra Tiberius in Dr1, dove è stato assistente nelle ultime due stagioni.



Si ringrazia a tal proposito SG Tiberius che ha accordato il doppio tesseramento, con Nicola che potrà continuare a fare esperienza senior di alto livello, contribuendo con le sue capacità e il suo entusiasmo.

Nicola, quali sono le prime sensazioni all’arrivo ai Titans?“Sono veramente molto carico. Ho respirato l’aria del Multieventi in diverse vesti per tanti anni e non vedo l’ora di dare il mio contributo dalla panchina”Naturalmente conosci coach Amadori, come sarà lavorare con lui?“Con Michele c’è sempre stato scambio di opinioni, sia quando eravamo insieme (io in panchina, lui in campo), sia da avversari la scorsa stagione. Sono felice di poter condividere con lui la quotidianità e la programmazione: credo che uno staff affiatato sia la base per poter far bene”Cosa pensi del nuovo campionato e cosa vuoi dire ai tifosi Titans?“La C dell’Emilia – Romagna sarà molto tosta. Il livello, in particolare nel bolognese, è storicamente altissimo. Servirà preparazione e spirito di sacrificio. Ai tifosi dico: venite al Multieventi, daremo tutto per farvi divertire!”