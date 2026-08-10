Basket C, Titans: ecco Giacomo Benzi. Conferma per Pietro Ugolini

Il primo è un' ala piccola di talento: arriva da un ottimo campionato in Dr1 con la maglia del Tiberius

La Pallacanestro Titano prosegue nel definire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Faranno parte della squadra Pietro Ugolini, confermato, e Giacomo Benzi, che arriva da un ottimo campionato in Dr1 con la maglia del Tiberius. Di seguito le interviste ai due giocatori.

UGOLINI

Super conferma in questo lunedì agostano per il popolo biancazzurro. Sarà infatti ancora con i biancazzurri Pietro Ugolini, colonna della squadra nella scorsa stagione e giocatore di altissimo livello. Punto di forza assoluto, Pietro è un’ala che nel corso della carriera ha dimostrato tutto il suo valore. Classe 2000, dopo un primo scorcio di giovanili sammarinesi si è accasato nel settore giovanile della Reyer Venezia.

Poi una carriera senior di alto livello fino in B. Dopo l’annata al Loreto Pesaro, nel 2025-2026 è tornato in canotta Titans e quest’anno con grande piacere è confermato.

Elemento fondamentale della Nazionale di San Marino, è stato inserito nel quintetto ideale dell’ultimo Europeo di Piccoli Stati, chiuso a 20.4 punti di media.

Pietro, che sensazioni hai per questa conferma?

“Sono carico per iniziare questa stagione e sono contento dell’entusiasmo che si sta creando attorno al gruppo. Dopo le dimissioni del Pres Pino Carbone, che va ringraziato e stimato, quest’anno inizia un nuovo ciclo, con una dirigenza tutta giovane e sammarinese che tiene al nostro movimento. Questo non può che dare una motivazione extra a tutti noi!”

Cosa pensi del girone emiliano – romagnolo?

“Per noi non sarà facile, è un girone più complesso con squadre esperte e di livello. Questa non deve essere una scusa ma anzi uno stimolo per dimostrare che, indipendentemente dal girone, noi siamo una squadra forte”.

Quali possono essere, secondo te, gli obbiettivi stagionali?

“Ad inizio stagione l’obbiettivo è sempre quello di fare un campionato di vertice, vincendo e divertendoci. L’obbiettivo più grande che va oltre la singola stagione rimane quello di riempire il Multieventi e risvegliare un movimento che, ad oggi, ha perso un po’ di appeal. Quindi l’invito, come sempre, è di seguire la squadra e sostenerla!”

BENZI

È con grande piacere che annunciamo l’arrivo in canotta Titans di Giacomo Benzi, ala piccola di talento che abbiamo avuto modo di ammirare l’anno scorso con la canotta del Tiberius in Dr1.

"Jack”, classe 2005, ha giocato nelle giovanili Angels d’Eccellenza per poi debuttare in Serie C. Per lui, in crescita costante, un’annata da 12 punti di media l’anno scorso al Tiberius. Siamo sicuri che darà una grossa mano alla squadra nel prossimo campionato

Benvenuto Giacomo, quali sono le sensazioni per questa nuova stagione con la Pallacanestro Titano?

“Sono molto felice per questa nuova stagione con la Pallacanestro Titano nella quale potrò rimettermi in gioco nel campionato di Serie C. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e il campionato, soprattutto di dare il 100% ogni giorno in palestra”

Cosa pensi della prossima C e cosa vuoi promettere ai tifosi?

“Per quel che riguarda il campionato di C, direi che sicuramente il livello sarà molto alto. Questo sarà un motivo in più per mettercela tutta e scendere in campo ogni volta lottando per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Questo vale anche come promessa per i tifosi, ai quali non posso assicurare i risultati ma sicuramente, sia da parte mia che dal resto della squadra, ci sarà la massima serietà e impegno. Ci toglieremo sicuramente molte soddisfazioni insieme”