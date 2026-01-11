Basket C, Titans: il 2026 inzia con un passo falso

Sconfitta interna per mano del Fossombrone (47-53). Da segnalare i 17 punti di Felici e i 10 di Fusco

Niente da fare per i Titans nella partita interna con Fossombrone, valevole come prima gara del girone di ritorno. I biancazzurri non riescono a trovare continuità ed efficacia in attacco, col referto rosa che va nelle Marche per questa prima partita del 2026. A livello di tabellino, da segnalare i 17 punti di Felici e i 10 di Fusco.

L’inizio dei biancazzurri è ottimo, tanto che dopo 6’ il tabellone del Multieventi segna un significativo 13-6. Gara presa per il verso giusto, approccio attento e concentrato. Fossombrone però è squadra di ottimo livello e reagisce, pur se alla fine del primo periodo sono sempre i Titans a essere avanti sul 15-12.

In avvio di secondo periodo gli ospiti pareggiano a quota 15 e, sullo slancio, mettono insieme un break che li porta avanti in maniera netta (15-24 al 14’). Nella seconda parte del quarto la gara diventa abbastanza complicata per gli attacchi e Fossombrone tiene il margine quasi invariato fino al 21-28 di metà gara.

Di ritorno dagli spogliatoi la Pallacanestro Titano esprime buon basket e rimonta tutto lo svantaggio fino a portarsi avanti sul 34-32. È un momento eccellente della partita per i biancazzurri, ma la squadra ospite reagisce immediatamente. I Titans restano davanti fino al 36-35 al 17’, poi ecco il break che spacca in due la partita, un parzialone che manda Fossombrone avanti 36-46 al 30’.

Nel quarto periodo la gara resta sui medesimi binari, con la Pallacanestro Titano a tornare a -5 al 37’ (43-48) sulle ali di un’ottima difesa. Negli ultimi 2’ si presenta un paio di volte l’occasione di tornare a un possesso di distanza, ma il canestro non arriva e Fossombrone chiude con gli ultimi punti.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – FOSSOMBRONE 47-53

TITANO: San Martini ne, Bomba, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 3, Fusco 10, Ugolini 7, Amati 2, Felici 17, Lombardi 8, Pagliarani ne, Falcioni ne. All.: Rossini.

FOSSOMBRONE: Curic 11, Capodagli ne, Pierucci 2, Rosatti 7, Vucenovic 2, Del Monte 3, Altieri 5, Arduini 5, Rinaldi, Tamboura 10, Fabbri 8. All.: Giordani.

Parziali: 15-12, 21-28, 36-46, 47-53.