Basket C, Titans: il coach è Michele Amadori

'Per me è una grande opportunità e la vivo con grande carica ed entusiasmo. Ho tanta voglia di dimostrare e di riscattarmi”

Michel Amadori è il nuovo coach della Pallacanestro Titano. La società crede molto nelle capacità di Amadori, un coach giovane che dopo la carriera da giocatore è stato sulle panchine di Villanova Tigers e Dolphins Riccione in Dr1, ma ancor prima ha allenato ottimi gruppi giovanili con eccellenti risultati.



Coach, quali sensazioni hai per questa nuova avventura coi Titans?

"Per me è una grande opportunità e la vivo con grande carica ed entusiasmo. Ho tanta voglia di dimostrare e di riscattarmi”

Cosa pensi del girone?

“Stiamo ultimando il roster, ci sono tutti i presupposti per divertirsi ed essere competitivi. La C emiliano-romagnola è un campionato di grande intensità e livello, incontreremo fisicità importanti ma proprio per questo motivo i ragazzi avranno grandi stimoli e sono convinto che saremo ampiamente all’altezza”.

Cosa vuoi dire ai tifosi che popoleranno il Multieventi?

“Sono contentissimo di essere entrato a far parte della famiglia Titans, ci aspetta una gran bella stagione e sono sicuro che i tifosi sammarinesi daranno un apporto fondamentale ai ragazzi durante l’anno. Ci sarà bisogno di tutti e mi piacerebbe davvero vedere un Multieventi gremito!”



