Basket C, Titans-Piacenza: sabato il via alla stagione

Il coach Michele Amadori: "Siamo consapevoli del nostro potenziale ma dobbiamo ancora migliorare tanto per poter essere realmente squadra”

Abbiamo sentito coach Michele Amadori a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione. La prima partita di campionato vedrà la Pallacanestro Titano ospitare Piacenza. Palla a due sabato alle 18 al Multieventi Sport Domus di Serravalle.

Coach, come sta andando la preparazione?

“La squadra sta facendo progressi, la preparazione è stata parecchio impegnativa dal punto di vista fisico per i ragazzi. Sono stati allenamenti davvero intensi e infatti in alcune amichevoli siamo stati meno brillanti e più contratti, anche dal punto di vista del gioco”

Che indicazioni ti hanno dato le amichevoli?

“Sicuramente le quattro gare disputate nel mese di settembre ci hanno fatto rendere conto delle nostre debolezze ma anche dei nostri punti di forza e delle nostre qualità maggiori. Siamo consapevoli del nostro potenziale ma dobbiamo ancora migliorare tanto per poter essere realmente competitivi ed essere squadra"

Qual è il clima a pochi giorni dalla prima palla a due?

“I ragazzi danno l’anima, sono tutti grandi agonisti e hanno tantissima voglia di partire. Sabato ospiteremo Piacenza, che è una squadra con ambizioni importanti in questo campionato. Sarà subito un grande test e cercheremo di preparare la gara al meglio. Dalla nostra parte avremo il pubblico del Multieventi, sono convinto che ci darà una grande carica”.