Basket C, Titans: Rossini non sarà più il coach

Per “Ross” un cambio di ruolo che lo porterà ad essere Direttore tecnico

Non sarà più Stefano Rossini il capoallenatore della Pallacanestro Titano nel prossimo campionato di Serie C 2026/2027.

Per “Ross” un cambio di ruolo che lo porterà a essere Direttore tecnico, con specifica competenza nel collegamento tra settore giovanile federale, di cui è Responsabile, e prima squadra Titans.

Stefano Rossini è e rimane uno di noi, lo sarà anche in questa nuova veste dopo aver guidato la squadra con serietà e competenza nelle stagioni passate.

La capacità di prendere linfa dai giovani per costruire i Titans del futuro rimane cruciale nella visione dei prossimi anni. Stefano Rossini sarà fondamentale sotto questo punto di vista.