Altarimini

Basket C, Titans sconfitti a Montegranaro 65-57

Partita lottata e sempre estremamente equilibrata, con i biancazzurri a inseguire da vicino e alla fine a cedere il passo al 40’

A cura di Stefano Ferri Redazione
27 ottobre 2025 10:11
Basket C, Titans sconfitti a Montegranaro 65-57 - Per Felici 12 punti (foto Alfio Sgroi)
Per Felici 12 punti (foto Alfio Sgroi)
Repubblica San Marino
Sport
Condividi

Niente da fare per la Pallacanestro Titano alla “Bombonera”, palazzo di casa della Sutor Montegranaro. I locali s’impongono 65-57 al termine di una partita lottata e sempre estremamente equilibrata, coi biancazzurri a inseguire da vicino e alla fine a cedere il passo al 40’.

È battaglia fin dall’avvio di gara, con la Sutor avanti ma coi nostri ragazzi a tenere il passo nel segno della difesa (15-12 a fine primo). Non cambia il copione nel secondo quarto, quando gli attacchi si sciolgono un po’. Montegranaro e Pallacanestro Titano restano vicine, quasi incollate a uno o due possessi di distanza fino al 35-31 dell’intervallo.

Di ritorno dagli spogliatoi la Sutor, trascinata da Marulli e Bazani, prova lo strappo e arriva al rush finale del 30’ sul +7. I Titans non hanno nessuna intenzione di mollare e provano più volte a tornare vicinissimi per riagganciare, ma il tentativo non ha buon fine. I padroni di casa riescono a gestire il finale con migliore efficacia e portano a casa la vittoria. Nei biancazzurri buona prova offensiva di Fusco (17) e Felici (12).

Il prossimo appuntamento è interno. Sabato 1° novembre, ad Acquaviva, arriverà Urbania (18.30).

 IL TABELLINO

 SUTOR MONTEGRANARO – PALL. TITANO 65-57

MONTEGRANARO: Apolloni ne, Foresi 1, Cortese 6, Passarini, Bazani 12, Felicioni 12, Abbate 6, Marulli 16, Torresi ne, Turin 7, Edraoui 5, Spernanzoni ne. All.: Di Chiara.
TITANO: Bomba 5, Romagnoli ne, Macina 7, Fusco 17, Ugolini 9, Amati 4, Dragomanni, Felici 12, Lombardi 3, Falcioni ne. All.: Rossini.
Parziali: 15-12, 35-31, 50-43

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini