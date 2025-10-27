Basket C, Titans sconfitti a Montegranaro 65-57

Partita lottata e sempre estremamente equilibrata, con i biancazzurri a inseguire da vicino e alla fine a cedere il passo al 40’

Niente da fare per la Pallacanestro Titano alla “Bombonera”, palazzo di casa della Sutor Montegranaro. I locali s’impongono 65-57 al termine di una partita lottata e sempre estremamente equilibrata, coi biancazzurri a inseguire da vicino e alla fine a cedere il passo al 40’.

È battaglia fin dall’avvio di gara, con la Sutor avanti ma coi nostri ragazzi a tenere il passo nel segno della difesa (15-12 a fine primo). Non cambia il copione nel secondo quarto, quando gli attacchi si sciolgono un po’. Montegranaro e Pallacanestro Titano restano vicine, quasi incollate a uno o due possessi di distanza fino al 35-31 dell’intervallo.

Di ritorno dagli spogliatoi la Sutor, trascinata da Marulli e Bazani, prova lo strappo e arriva al rush finale del 30’ sul +7. I Titans non hanno nessuna intenzione di mollare e provano più volte a tornare vicinissimi per riagganciare, ma il tentativo non ha buon fine. I padroni di casa riescono a gestire il finale con migliore efficacia e portano a casa la vittoria. Nei biancazzurri buona prova offensiva di Fusco (17) e Felici (12).

Il prossimo appuntamento è interno. Sabato 1° novembre, ad Acquaviva, arriverà Urbania (18.30).

IL TABELLINO

SUTOR MONTEGRANARO – PALL. TITANO 65-57

MONTEGRANARO: Apolloni ne, Foresi 1, Cortese 6, Passarini, Bazani 12, Felicioni 12, Abbate 6, Marulli 16, Torresi ne, Turin 7, Edraoui 5, Spernanzoni ne. All.: Di Chiara.

TITANO: Bomba 5, Romagnoli ne, Macina 7, Fusco 17, Ugolini 9, Amati 4, Dragomanni, Felici 12, Lombardi 3, Falcioni ne. All.: Rossini.

Parziali: 15-12, 35-31, 50-43