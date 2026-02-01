Basket C, Titans strepitosi: battuto il Montegranaro (79-73)

I titani la spuntano nel finale punto a punto e adesso sono a -2 dal terzo posto di Fossombrone

Una splendida Pallacanestro Titano bissa la bella prova del derby, batte Montegranaro e scala ulteriormente una classifica che ora le vede a -2 dal terzo posto di Fossombrone.

La partita è vivace e godibile nel primo quarto, con batti e ribatti ma anche con un piccolo tentativo Titans di allungare (18-13 col canestro di Amati dopo 8’, +5 a fine primo). Nel secondo Montegranaro torna in sella e pareggia a 27 al 12’ con Bazani, mostrando qualità e personalità. I Titans non sono assolutamente da meno, ma è un momento della partita in cui la difesa tiene meno e le percentuali ospiti si alzano. Dal 30-27 si passa 30-35, con la Sutor che di lì in poi resta sempre avanti fino al 38-43 dell’intervallo.

I Titans cominciano discretamente il terzo quarto e pareggiano a 45 con la tripla centrale di Ugolini, ma gli avversari puniscono ogni errore e riscattano avanti sul 45-53 del 25’, portandosi quella dote ancora una volta fino alla fine del terzo periodo, terminato sul 57-62. Il quarto parziale è una gran battaglia. Il lavoro a rimbalzo e in difesa è migliore, il sorpasso sembra sempre vicino ma Bazani e Marulli ricacciano indietro i nostri (65-69 a -5’45”).

Una tripla dall’angolo di Ugolini vale finalmente il vantaggio sul 73-71 a -2’23”, Montegranaro pareggia subito e si entra negli ultimi 2’ in parità. La squadra di coach Rossini ha la faccia giusta, difende forte e gioca con grande determinazione. Fusco segna il +2 poi, dopo una gran difesa, è il pick and roll Ugolini – Felici a firmare il +4. Altra sequenza difensiva eccellente e Felici chiude col 2/2 ai liberi.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – SUTOR MONTEGRANARO 79-73



TITANO: San Martini ne, Bomba, Romagnoli 3, Gasperoni ne, Macina, Fusco 25, Ugolini 20, Amati 14, Dragomanni 1, Felici 14, Lombardi 2, Falcioni ne. All.: Rossini.



MONTEGRANARO: Apolloni ne, Foresi, Cortese 2, Passarini, Bazani 22, Felicioni 5, Abbate 10, Marulli 18, Edraoui 6, Turin 10, Spernanzoni, Cognigni ne. All.: Di Chiara.



Parziali: 22-17, 38-43, 57-62.