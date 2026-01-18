Basket C, Titans: vittoria d'autorità a Pedaso (49-65)

Macina e compagni tengono sempre il pallino del gioco in mano e riescono ad allargare il margine col passare dei minuti

Vittoria d’autorità per la Pallacanestro Titano a Pedaso nella seconda giornata del girone di ritorno. Macina e compagni tengono sempre il pallino del gioco in mano e riescono ad allargare il margine col passare dei minuti, specialmente con una ripresa da 10 e lode dal punto di vista difensivo. Alla fine il top scorer è Amati con 16 punti, subito dietro Ugolini a 15 e Felici a 14.

LA CRONACA. I biancazzurri partono subito forte con la tripla di Macina e il canestro di Fusco per lo 0-5, Pedaso impatta ma dopo 6’ sono ancora i ragazzi di coach Rossini a tentare la prima fuga sul 5-14. La squadra è attenta dal punto di vista difensivo e riesce a distribuire bene le responsabilità in attacco, tanto che dopo 10’ è 12-21.

Nel secondo quarto le percentuali scendono e Pedaso si avvicina, tanto che prima arriva a un possesso di distanza e poi impatta a quota 26 con 3’ sul cronometro prima dell’intervallo. La gara diventa estremamente equilibrata e combattuta, con tanti piccoli particolari che possono fare la differenza. A chiudere il quarto è una gran giocata da quattro punti di Pietro Ugolini, con un tonificante 30-35 favorevole ai Titans al 20’.

Di ritorno dagli spogliatoi il trend rimane il medesimo, con i biancazzurri a combattere e Pedaso a non tirarsi indietro. Gli attacchi faticano e la squadra di casa fa la voce grossa a rimbalzo, con la gara che rimane sempre parecchio equilibrata. Al 25’ è 34-39, mentre cinque minuti più tardi, sulla sirena, è Amati con tre liberi a fissare il punteggio sul 39-49.

Il vantaggio è più che discreto, particolarmente in una partita a basso punteggio. Ugolini parte ottimamente nel quarto periodo, con la squadra a darci dentro e il tabellone che sorride ai nostri (43-56 al 36’). Servono ancora altri possessi di buona difesa e arrivano, con la Pallacanestro Titano a conquistare una vittoria importante. Finisce 49-65. Un successo che ridà linfa a questo girone di ritorno biancazzurro in attesa del derby casalingo di sabato con gli Angels.

IL TABELLINO

PALL. PEDASO – PALL. TITANO 49-65

PEDASO: Sagripanti 6, Verdecchia 5, Confaloni, Barbarossa, Di Angilla 4, Acciarri ne, Caporale ne, Costantini Sforza 12, Ortenzi 13, Cingolani 4, M. Cappella 3, Stampatori 2. All.: R. Cappella.

TITANO: San Martini, Bomba 8, Romagnoli 3, Gasperoni, Macina 6, Fusco 2, Ugolini 15, Amati 16, Felici 14, Lombardi 1, Falcioni. All.: Rossini.

Parziali: 12-21, 30-35, 39-49.