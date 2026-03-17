Basket Div.Reg.2, Cesenatico in testa. Bellaria sconfitto
Sconfitta in casa per il Cattolica, per il Sunrise sul campo dell'AICS ed il Russi
I risultati del girone F del campionato di Divisione Regionale 2. Bellaria cade a San Marino e vede allontanarsi le zone altissime della classifica.
S.C. CATTOLICA – LIONS ACADEMY 55 – 58 (13-21; 22-34; 32-46)
Cattolica: Siracusa 17, Adanti L. 13, Ghinelli 8, Bernardini 7, Ciandrini 6, Di Sciullo 2, Siboni 2, Del Prete, Lamonaca, Adanti M. All. Cotignoli.
Coriano: Rossi 13, Ottaviani 12, Chisté 11, Vettori 10, Salvadori 6, Jovanovic 4, Arcangeli 2, Cervetti, Liberati, Zonghetti, Maroncelli. All. Middleton.
A.I.C.S. BASKET – SUNRISE BASKET 79 – 73 (21-16; 37-35; 52-54)
Aics Forlì: Adamo 4, Bosi 11, Perugini 2, Betti 4, Gasperini, Godoli 4, Scozzoli 4, Servadei 6, Pambianco 16, Quercioli 10, Ricci 2, Saragoni 16. All. Iarocci.
Sunrise Rimini: Magnani, Giuliani 8, Acaci 3, Lonfernini 8, Karpuzi 8, Tamburini 3, Stabile 16, Dellarosa 6, Accardo 21, Morolli. All. Gentili.
COMPAGNIA DELL’ALBERO – WELLNESS PROJECT 59 – 73 (10-23; 28-30; 44-46)
Ravenna: Licchetta 2, Kertusha 9, Polyeshchuk 15, Beghi, Petullà 3, Costantini 1, Mularoni 5, Chiarini, Zanotti, Faye 6, Fussi 14, Bomben 4. All. Senni.
Cesenatico: Sovera 9, Gori 8, Maraldi 8, Capucci 4, Manuzzi 2, Bondi, Del Vecchio 5, Pillastrini, Forte 13, Monticelli 15, Boraggini ne, Buda 4. All. Focarelli.
VILLANOVA BASKET TIGERS – EAGLES 78 – 63
(26-22; 44-28; 71-45)
Villa Verucchio: Bronzetti, Cameli 1, Guiducci F. 7, Buo 14, Di Giacomo 7, Guiducci T. 5, Tomasi 4, Ceccarelli 12, Mussoni 19, Campidelli 5, Zagano 4. All. Ravello.
Morciano: Serafini, Bacchini 16, Cortini 18, Brilli 8, Casadei Massari 6, Calegari 4, Sanviti, Palmieri 4, Palazzi 2, Leardini, Maioli 5. All. Villa.
TIGERS BASKET 2014 – BASKET CLUB RUSSI 55 – 42 (11-7; 22-17; 37-31)
Tigers Forlì: Bocchini 7, Coralli 9, Ruffilli 2, Goracci 8, Sanzani 4, Poni 6, Guaglione G., Guaglione T. 7, Petrini 4, Gavelli 4, Mariani 4. All. Valgimigli.
Russi: Mazzotti 7, Basaglia 5, Rosetti 10, Bamba 7, Denti, Zama Lor. 2, Pirini 4, Porcellini 4, Rosti, Morigi 3, Guerra. All. Venturini.
BASKET 2000 SAN MARINO – BELLARIA BASKET 74 – 69 (24-18; 50-44; 61-56)
San Marino: Borello, Guida 2, Stefanelli, Zavoli, Gasperoni 31, Lettoli 9, Ronci, Riccardi 11, Liberti Lo. 7, Bianchi, Liberti Le. 2, San Martini 12. All. Del Bianco.
Bellaria: Donati 3, Paoletti 10, Innocenti 3, Rossi 4, Naccari 3, Taddei, Raffaelli 3, Raschi 17, Torroni, Del Turco 15, Bussi 11, Prati. All. Porcarelli.
CLASSIFICA Cesenatico 32; Villa Verucchio, Tigers FO 30; Bellaria* 26; Russi, Compagnia RA 22; Aics FO, Coriano, BK 2000 San Marino 20; Cattolica*, Morciano 10; Sunrise RN 6; Stella RN 2.