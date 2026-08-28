Basket A2, Dole in palla nello scrimmage con l'Andrea Costa

Alò PalaSGR di Santarcangelo i biancorossi trionfano nelle prime tre frazioni di gioco dando ottimi segnali





Primo test prestagionale per la Dole Rimini che, al PalaSGR di Santarcangelo, affronta la formazione di Serie B Nazionale dell'Andrea Costa Imola. Uno scrimmage nel quale il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto e che ha visto i locali trionfare nelle prime tre frazioni di gioco (26-16; 15-10; 23-10), dando ottimi segnali alla compagine di coach Dell'Agnello in entrambe le metacampo.

Grande protagonista della gara è Leardini, MVP del match per valutazione (20) e autore di 12 punti (3/3 da due, 2/2 da tre), 5 rimbalzi, 2 assist e 3 palle recuperate. Il top scorer della Dole è il neorarrivato Udom (15 punti e 6 falli subiti), ma in doppia cifra ci va anche l'ex di turno Simioni. Dall'altra parte l'unico a superare quota 10 punti è Wiltsre (16).





Denegri, Marini, Leardini, Lenci e Simioni è il quintetto dei padroni di casa; Saladini, Gasparin, Angarica, Raucci e Anaekwe quello degli ospiti allenati da coach Luca Dalmonte. È di Lenci il primo canestro dei riminesi, che non concedono alcun punto agli avversari nei primi 4' mostrando, oltre a buone cose in attacco, un'ottima intensità anche nella metacampo difensiva. Anaekwe interrompe il parzialone Dole; Preti, ma soprattutto Wiltshire con nove punti praticamente di fila, accorciano fino a - 6, ma è la compagine casalinga a trionfare nel primo quarto, allungando fino al +10 con due triple di Simioni e Denegri.

Una sola variazione rispetto al primo quintetto per Dell'Agnello, che tiene Udom in campo dalla fine del quarto precedente con Denegri, Marini, Leardini e Lenci. I primi a segnare per la Dole sono Denegri (2-0), Leardini (4-0) e Simioni dalla lunetta (5-0), mentre per Imola è Raucci il primo a colpire da oltre l'arco (5-3). In fase offensiva Rimini è brava a sfruttare i mismatch sotto canestro e a eludere i raddoppi ospiti con un buon giro palla. Nonostante la difesa serrata da parte di Rbr, che concede appena 6 punti in 7' a Imola, si alzano le percentuali dalla lunga distanza dell'Andrea Costa che si avvicina fino al –2; negli ultimi 2', allora, ci pensano Bartoli e Simioni a ristabilire la distanza di sicurezza e a chiudere la seconda frazione di gioco sul 15-10.



Tomassini-Marini-Leardini-Lenci-Udom è lo starting five del terzo quarto, con l'ex Cremona che trova subito il canestro con un elegante conclusione di tabella dalla media. Il capitano risponde dalla lunga distanza alla tripla di Saladini, ma ancora una volta è la buona difesa riminese a fare la differenza, costringendo Imola a diverse palle perse e facilitando la fuga della Dole, che vola fino a +14 (20-6 all'8'), poi diventato +13 a fine periodo (23-10).

Nell'ultimo quarto, dalla durata di 5', altri minuti in campo per Bartoli, Tomassini (poi sostituito da Cadiman), Della Chiesa, De Gregori e Lenci, con Imola che prevale 4-8.

Dole Rimini - Andrea Costa Imola 26-16; 15-10; 23-10; 4-8 (5')

DOLE: Leardini 12, Tomassini 5, Lenci 4, Denegri 7, Marini 6, Udom 15, Simioni 12, De Gregori 3, Bartoli 2, Della Chiesa, Cadiman 2. All.: Dell'Agnello