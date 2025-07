Basket, Dole: lo staff tecnico si completa con Alessandro Petronio

Classe 1994 sarà il nuovo preparatore atletico. Nelle ultime cinque stagioni ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico alla Ueb Gesteco Cividale.

Un nuovo volto in arrivo per lo staff tecnico della Dole Basket Rimini. Rbr è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2025/2026 con Alessandro Petronio, che sarà il nuovo preparatore atletico all’interno del gruppo di lavoro capitanato da coach Sandro Dell’Agnello.



Residente a Udine, nato il 31 gennaio del 1994, Alessandro nelle ultime cinque stagioni ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico alla Ueb Gesteco Cividale. Vanta un significativo passato da giocatore, ruolo ala piccola: cresciuto nei settori giovanili di Casale Monferrato e Reyer Venezia, ha militato per tre stagioni in serie A2 alla Scaligera Verona. Poi nel suo curriculum tanta serie B con le maglie di Crema e Padova, infine una parentesi a Ferrara in serie C Gold. Una curiosità: è stato azzurro nella Nazionale di basket 3x3 partecipando a una qualificazione per gli Europei.



In parallelo al basket ha affrontato un percorso di studi universitari, con laurea triennale a Verona in Scienze motorie e magistrale al San Raffaele di Roma in Scienze tecniche dell’attività motoria preventiva adattata. Ha iniziato il suo percorso da preparatore atletico nelle giovanili dell’Apu Udine, poi il passaggio alla Ueb Gesteco Cividale chiamato dal presidente Davide Micalich.



Queste le prime parole in biancorosso di Alessandro Petronio: “Sono molto carico per questa nuova avventura, è una situazione molto stimolante, arrivo in un ambiente ambizioso e che mi ha impressionato sin dall’impatto. Non vedo l’ora di cominciare, già sono al lavoro per studiare le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Sono felice di poter collaborare con un grande allenatore come Sandro Dell’Agnello. C’è una curiosità: quando era a Caserta, mi sono allenato con lui per una decina di giorni, ero aggregato alla serie A1, ed ero rimasto stupito per la grinta che sapeva trasmettere ai giocatori, tutti erano pronti a buttarsi sul fuoco per lui. E’ stato un brevissimo periodo, ma è un bel ricordo: sarà bellissimo poter ora lavorare assieme”.