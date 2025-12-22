Basket DR1, nel derby di Cesena primeggia l'SG Tiberius (64-73)

Trainati da un sontuoso Gamberini, l’SG regala per Natale un altro referto rosa in trasferta: vittoria convincente su un campo difficile

Il primo parziale parte in sostanziale equilibrio, fino all’ingresso della premiata coppia Del Fabbro-Gamberini: quest’ultimo dona il primo mini strappo segnando dentro l’area, con l’attacco di Cesena che si inceppa (10-19).

Nel secondo parziale, gli ospiti alzano i giri del motore e fanno delle prove di fuga. Bonfè segna da dentro e fuori l’area e costringe Vandelli al timeout. La partita sembra indirizzarsi quando, al rientro, anche Benzi segna 5 punti in fila. È tuttavia solo una sensazione, perchè il ginocchio di Del Fabbro si gira in modo innaturale in contropiede: il miglior marcatore della stagione di Tiberius è costretto a uscire in lacrime, tra lo shock dei compagni e dello staff. Con l’SG tramortita, Cesena rientra grazie alle scorribande di Rossi, che talvolta segna e talvolta fa segnare i compagni. Solo il rimbalzo offensivo di Chiari e il tecnico alla panchina di Cesena ristabiliscono più di due possessi (31-38).

Il terzo quarto è ancora di gioco alla pari. Cesena trova canestro da fuori, soprattutto cavalcando Canzonieri. Tiberius, con Bonfè dolorante per una botta al polpaccio, è costretta a giocare senza play per larghi tratti: ci pensano il gioco interno delle twin towers Gamberini-Polverelli, con tiri dalla media e penetrazioni, a tenere sempre un margine rassicurante (50-55).

Nell’ultimo tempo Tiberius ritrova compattezza e lucidità. La difesa sale nuovamente di livello e intensità, mentre in attacco si trovano anche conclusioni da 3 punti con Bonfè. Cesena non riesce più a entrare dentro l’area, e allora quando Polverelli ruba e va in contropiede a schiacciare il +10, prontamente seguito da Chiari, la partita è in cassaforte. I padroni di casa ci provano con orgoglio, ma Benzi, da disegno di Brienza, risponde prontamente all’ennesima tripla del Basket 2005. I minuti finali servono solo per arrotondare il punteggio (64-73).

Vittoria convincente su un campo difficile: in attesa degli esami strumentali su Del Fabbro, i ragazzi si apprestano a godersi delle meritate vacanze.

Si tornerà in palestra il 30 dicembre per preparare la sfida del 9 gennaio contro International Imola, fresca dell’innesto di Colombo, tra le mura della Sforza.

IL TABELLINO

Basket 2005 Cesena - SG Tiberius 64-73

SG Tiberius: Del Fabbro 3, Gamberini 25, Bonfè 8, Nuvoli, Chiari 6, Campajola 3, Benzi 14, Polverelli 14, Bernabini ne. All.: Brienza Ass.: Serpieri, Pasquini

Basket 2005 Cesena: Montalti 5, Valgimigli 3, Gabellini 3, Rossi 13, Poggi 14, Bonfim 3, Canzonieri 17, Canali 2, Pirini ne, Sansovini, Gaggi 2, Pezzi 2. All: Vandelli Ass: Paganelli

PARZIALI: 10-19; 31-38; 50-55