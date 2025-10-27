Basket DR1, SG Tiberius batte il Gaetano Scirea Basket 81-73

Le buone percentuali dal campo e il gioco di squadra regalano i quarto referto rosa consecutivo

Successo del SG Tiberius nel derby contro il Gaetano Scirea per 81-73. La partita si apre con Scirea che, come da tradizione, è un orologio svizzero: Torelli e Bassi segnano a ripetizione costringono Brienza al timeout. Al rientro, la difesa Tiberius continua a non brillare, ma le percentuali dall’arco sono ottime così come la costruzione del gioco: Nuvoli segna due “triple” e il distacco, sebbene significativo, è colmabile (19-26).

Il secondo quarto è altrettanto godibile. I padroni di casa spendono molti falli, con Bertinoro che trova spesso il fondo della retina dalla lunetta. Il gioco sotto di Tiberius inizia a portare qualche frutto, con Gamberini che segna a ripetizione, mentre Polverelli apre il campo per i tiratori, che ricuciono il margine. A pochi secondi dalla fine si è in perfetta parità, rotta da capitan Bernabini con la consueta “cometa” (43-40).

Il rientro dagli spogliatoi, perfetto in casa di Massa, è questa volta di segno opposto: Bassi segna 10 punti in un amen ed è tutto da rifare per Tiberius, con Brienza nuovamente costretto a fermare il cronometro. Si alternano diversi minuti dove Scirea sembra prendere il controllo della partita, ma Polverelli tiene a galla i suoi segnando da dentro e dai 6.75. Quando Del Fabbro si accende sul finire del parziale, complice anche una difesa attenta, l’SG prende un minimo di vantaggio (63-58)

L’aggressività dell’ultimo parziale è di quelle che fanno ben sperare: Benzi, in condizione precarie, trova 2 punti in transizione, al quale segue un’altra “bomba” di Bernabini. Scirea è sulle gambe e manda Tiberius spesso in lunetta: quando Bonfè segna da 3 punti, la partita sembra indirizzata verso i giallorossi con tre possessi pieni di distanza. Bertinoro non demorde e, guidata da Manzi, torna vicina (78-73).

A quel punto, con 1:31 da giocare, la partita è in bilico ma è costretta a interrompersi: un malore sugli spalti di un dirigente ospite, al quale vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione, porta alla chiamata al 118 ed attimi di terrore. Una volta prestati i soccorsi e rassicurate le squadre e gli spalti sulle condizioni dell’uomo, l’ultimo surreale minuto e mezzo è di “stampo difensivo”: il gancio mancino di Polverelli e il libero di Nuvoli arrotondano il risultato finale (81-73).

Con cinque giocatori in doppia cifra, Tiberius continua la striscia: servirà una partita perfetta per espugnare il campo di Lugo, sabato prossimo, contro gli Aviators.

IL TABELLINO

SG Tiberius Rimini: Del Fabbro 13, Gamberini 15, Antolini, Bonfè 6, Nuvoli 12, Campajola, Chiari 5, Benzi 11, Fascicolo ne, Polverelli 11, Bernabini 8. All. Brienza, Vice Serpieri – Pasquini

Gaetano Scirea Bertinoro: Manzi 11, Torelli 4, Piazza ne, Agatensi 10, Panzavolta 9, Angeletti 4, Stefan ne, Biandolino 10, Palazzi 3, Corzani 2, Porcarello ne, Bassi 20. All. Solfrizzi, Vice Galli – Manucci

PARZIALI: 19-26; 43-40; 63-58; 81-73)