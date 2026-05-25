Basket DR1, SG Tiberius eliminato in semifinale
A Budrio sconfitta in gara3 per 56-51 dopo una partita 'sporca' ma vibrante
A cura di Stefano Ferri
25 maggio 2026 18:07
Pallacanestro Budrio-SG Tiberius 56-51
SG Tiberius: Del Fabbro 17, Gamberini 5, Antolini ne, Bonfè 3, Nuvoli 10, Amati, Chiari 2, Campajola 6, Benzi, Polverelli 3, Bernabini 5. All Brienza vice Serpieri-Pasquini
Pallacanestro Budrio: Prati, Tolomelli 7, Zambianchi 17, Mujakovic 5, Salvardi 9, Poggi 6, Giomini ne, Leopizzi 2, Sibani, Curti 3, Vecchi ne, Tinti 7 All. Serio vice Melotti-Faina
PARZIALI: 12-13, 28-22, 40-35)
Tiberius esce a testa altissima dalla semifinale di DR1 in una contesa “sporca” ma vibrante.