Basket DR1, SG Tiberius riprende la marcia. Hurrà a Bologna (62-71)
Espugnato il difficile campo dei Giardini Margherita nonostante i numerosi infortuni. Venerdì 12 dicembre in casa contro l'Anzola
San Giuliano riprende la marcia espugnando il difficile campo dei Giardini Margherita 62-71 (15-21; 29-36; 44-52) dopo l’ennesima gara disputata in emergenza infortuni. Impatto molto convincente dei ragazzi di Brienza, abili nel fare la voce grossa sotto le plance e nel concedere poco alle bocche da fuoco dei bolognesi (15-21 al 10’).
Nel secondo quarto i lunghi riminesi continuano a creare gioco sopperendo alle problematiche di falli degli esterni. Giardini a più riprese tenta di ricucire il gap ma è Tiberius ad andare all’intervallo lungo in vantaggio sul 29-36. Il terzo periodo è a due facce. San Giuliano sembra poter chiudere la pratica toccando il massimo vantaggio (+16) con l’inerzia completamente a favore. Arriva però la reazione dei padroni di casa che si avvicinano pericolosamente rientrando sotto la doppia cifra di scarto. La frazione si chiude con Tiberius avanti di 8 (44-52).
Negli ultimi dieci minuti i riminesi respingono nuovamente tutti i tentativi di rimonta dei bolognesi mostrando una forte solidità mentale nei momenti delicati. Finisce 62-71. Referto rosa importante che permette di rimanere in scia del duo di testa. Venerdì 12 dicembre ultima gara casalinga del 2025, Anzola Basket, l’imbattuta e temibile prima della classe.
SG TIBERIUS: Del Fabbro 14, Gamberini 2, Bonfè, Nuvoli 4, Chiari 13, Campajola 5, Benzi 17, Polverelli 16. All.: Brienza. Vice all.: Serpieri