Basket DR1, SG Tiberius: stop contro il Lusa Massa (66-71)

Battuta di arresto per Tiberius: Massa espugna la Sforza con merito in una partita ad alto nervosismo.

Bonfè è ancora ai box, c’è allora Del Fabbro in cabina di regia: Tiberius parte forte e prova a scappare sulle ali di Benzi. Sono Ravaioli e Farabegoli, per gli ospiti, a ricucire prontamente (17-16).

Nel secondo quarto la partita si innervosisce. La coppia arbitrale ha un metro non omogeneo e in campo volano diversi colpi al limite del regolamento. Dopo un break della Lusa firmato da Ravaioli e Ciadini, coach Brienza chiama timeout. Al rientro la diversa energia dei padroni di casa porta a rubata e contropiede di Polverelli, che purtroppo non si concretizzerà mai: un recupero sconsiderato di Ravaglia fa finire anzitempo la partita al lungo dinamico dell’SG, con una bruttissima estensione del ginocchio e fallo tecnico all’allenatore di casa. La restante parte del quarto é un’attesa spasmodica di rientrare negli spogliatoi (33-37).

La partita non è finita, ma é una giornata opaca per Tiberius. In attacco si esegue poco, mentre in difesa ogni minima disattenzione viene punita da Benedetti e Ravaioli. L’assenza di Polverelli, complice una giornata-no del suo compagno di reparto, é un macigno. Campajola, positivo in attacco fino a quel momento, esce per cinque falli saltando sulla finta di Spinosa (al quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione). Solo Del Fabbro con qualche giocata estemporanea permette ai giallorossi di stare a contatto (51-57).

L’ultimo quarto sembra indirizzarsi presto. Del Fabbro commette il quinto fallo, Massa scappa sul +12 e, come un acquazzone sul bagnato, viene espulso il coach dei padroni di casa per il secondo fallo tecnico alla panchina. Quando sembra notte fonda, é capitan Bernabini a accendere la fiaccola. I ragazzi in qualche modo reagiscono, sigillando le plance e trovando soluzioni di pura energia. Chiari ha anche la tripla del -1, che non entra e, insieme alla precisione dalla lunetta di Massa, spegne le speranze.

Sconfitta che può dare spunti di riflessione ma che non sminuisce quanto di buono fatto da questi ragazzi, contro una fortissima formazione.

Con le dita incrociate per gli esami a Polverelli, sarà una settimana intensa in preparazione della difficile trasferta di Bertinoro.

IL TABELLINO

SG Tiberius – Lusa Basket Massa 66-71

SG Tiberius: Del Fabbro 12, Gamberini 5, Antolini L., Bonfè ne, Nuvoli 6, Antolini F. 2, Chiari 6, Campajola 2, Fascicolo ne, Benzi 22, Polverelli 4, Bernabini 7. All. Brienza, Vice Serpieri – Pasquini

Lusa Basket Massa: Ravaglia, Spinosa 3, Alberti ne, Orlando 2, Conti 1, Benedetti 11, Ravaioli 18, Farabegoli 12, Martini 15, Laslau, Ciadini 9. All. Agresti, Vice Mazzotti

PARZIALI: 17-16, 33-37, 51-57