Altarimini

Basket DR1, SG Tiberius trafitta nel supplementare (75-82)

La squadra riminese lotta ad armi pari contro la forte squadra emiliana. Per Gamberini 20 punti

A cura di Stefano Ferri Redazione
29 novembre 2025 17:58
Basket DR1, SG Tiberius trafitta nel supplementare (75-82)
Una fase del match
Rimini
Sport
Tiberius Rimini - Vis Basket Persiceto 75-82

Parziali: 21-19; 33-38; 50-62; 68-68

Ci vuole un supplementare alla Vis Basket per portare a casa la vittoria nella trasferta a Rimini.

SG Tiberius: Del Fabbro 19, Gamberini 20, Antolini ne, Bonfè, Nuvoli 3, Bracci ne, Chiari 5, Campajola 2, Fascicolo ne, Benzi 7, Polverelli 14, Bernabini 5. All.: Brienza Ass.: Serpieri, Pasquini

VIS BASKET: Benuzzi 2, Vivarelli 13, Mazzoli 24, Almeoni, Ramini, Ferrari ne, Samoggia 4, Ravaldi 4, Mazza 3, Doddi 24, Rando 8. All Sacchetti, ass Scagliarini e Nascimbeni.

