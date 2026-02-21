Altarimini

Basket DR1, SG Tiberius: vittoria di carattere

Battuto il Lugo in una partita intensissima e punto a punto. Decisivo Del Fabbro, autore di ben 12 punti nel solo quarto periodo

A cura di Stefano Ferri Redazione
21 febbraio 2026 11:06
Basket DR1, SG Tiberius: vittoria di carattere -
Rimini
Sport
Condividi

Grande prova di carattere di Tiberius che in una Sforza gremita strappa il referto rosa del big match di giornata. Partita intensissima e punto a punto per tutta la durata della gara, dove entrambe le squadre rispondono colpo su colpo alle iniziative avversarie.

Assolutamente decisivo Del Fabbro, autore di ben 12 punti nel solo quarto periodo, caratterizzato da canestri pesantissimi nel finale decisivi per i due punti.

IL TABELLINO

Tiberius Rimini - Aviators Lugo 67-64

RIMINI: Del Fabbro 19, Gamberini 10, Bonfè ne, Nuvoli 5, Chiari 6, Campajola 1, Bracci ne, Zanni ne, Fascicolo ne, Benzi 18, Casadei , Bernabini 8. All.: Brienza Ass: Serpieri-Pasquini

LUGO: Naccari ne, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 26, Baroncini L. 8, Galletti 9, Caroli 2, Bellini 3, Caramella, Guardigli 10, Mihajlovski ne, Savino 6. All.: Baroncini F. Ass.: Romagnoli

ARBITRI: Di Martino – Ortelli

PARZIALI: 15-15; 30-32; 49-49

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini