Basket DR1, SG Tiberius: vittoria di carattere
Battuto il Lugo in una partita intensissima e punto a punto. Decisivo Del Fabbro, autore di ben 12 punti nel solo quarto periodo
Grande prova di carattere di Tiberius che in una Sforza gremita strappa il referto rosa del big match di giornata. Partita intensissima e punto a punto per tutta la durata della gara, dove entrambe le squadre rispondono colpo su colpo alle iniziative avversarie.
Assolutamente decisivo Del Fabbro, autore di ben 12 punti nel solo quarto periodo, caratterizzato da canestri pesantissimi nel finale decisivi per i due punti.
IL TABELLINO
Tiberius Rimini - Aviators Lugo 67-64
RIMINI: Del Fabbro 19, Gamberini 10, Bonfè ne, Nuvoli 5, Chiari 6, Campajola 1, Bracci ne, Zanni ne, Fascicolo ne, Benzi 18, Casadei , Bernabini 8. All.: Brienza Ass: Serpieri-Pasquini
LUGO: Naccari ne, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 26, Baroncini L. 8, Galletti 9, Caroli 2, Bellini 3, Caramella, Guardigli 10, Mihajlovski ne, Savino 6. All.: Baroncini F. Ass.: Romagnoli
ARBITRI: Di Martino – Ortelli
PARZIALI: 15-15; 30-32; 49-49