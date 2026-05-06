Basket DR2, Tigers all'assalto del Grifo

Quarti playoff giovedì in gara secca al PalaRuggi: Villanova prova il colpo contro una delle favorite

Villanova Tigers si prepara alla sfida dei quarti di finale playoff contro la corazzata Grifo Imola. Palla a due in gara secca, una partita da dentro o fuori che vale l’accesso alla fase successiva della stagione. Appuntamento giovedì 7 aprile al Pala Ruggi di Imola, alle ore 20.45.



Grifo ha chiuso la regular season con 40 punti, frutto di 20 vittorie e appena 4 sconfitte. È una macchina da canestri: 74.1 punti segnati in media, ai quali corrispondono 63.6 punti subiti.

La squadra di coach Stefano Vespignani ha nell’ala piccola Marcello Galvani il terminale principe, alla media di 17.1 punti media gara. Il playmaker Luigi Boero (41 anni) è un esperto conduttore di gioco. Le ali piccole Emanuele Santini (13.0) e Carlo Pirazzini (11.2) sono altri due giocatori dalla mano molto educata. In generale, Grifo è formazione molto giovane, atletica, che corre ed ha molta qualità.

Agli ottavi di finale playoff si è sbarazzata di Aics Forlì (66-51), con 20 punti di Galvani e 11 di Pirazzini.



Villanova si presenta all’appuntamento dopo aver centrato la terza posizione in regular season. Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53.7 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 62.9 realizzati.

Agli ottavi, i Tigers hanno avuto ragione di In Fieri Bologna 59-55, soffrendo nel finale, dopo essersi issati a +12 (15 punti di A. Buo e Tomasi).



A presentare il match è coach Giacomo Ravello, che fotografa così il momento della squadra: “Siamo contenti di essere arrivati ai quarti di finale: è un bel traguardo dentro una stagione vissuta con serenità e con risultati anche sopra le aspettative. Arriviamo però un po’ acciaccati, non nelle migliori condizioni, con ancora alcuni giocatori fuori per infortunio. Nonostante questo, la profondità del nostro roster ci permette comunque di presentarci con un buon numero e una buona qualità.”

Il coach riconosce il valore dell’avversario: “Grifo Imola ha fatto una stagione eccellente, con appena quattro ko e un secondo posto (a pari punti con Guelfo Basket) meritato. È una squadra con individualità importanti, con giocatori che hanno già militato anche in categorie superiori.”

Poi lo sguardo alla partita: "Essendo una gara secca può succedere di tutto. Dovremo cercare di limitare gli errori, restare concentrati in difesa e giocare con lucidità. Alla fine accetteremo il verdetto del campo: in ogni caso saremo soddisfatti del percorso fatto.”

I Tigers arrivano così a un appuntamento importante della loro stagione, con la consapevolezza del cammino percorso e la voglia di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.



